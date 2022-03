Der souveräne Tabellenführer der Handball-Bundesliga gewann am Sonntag (06.03.2022) gegen den Bergischen HC mit 38:25 (18:12) und verfügt nun über 42:2 Punkte. "Es ist schon sehr beeindruckend, was die Jungs zur Zeit abliefern, welche Intensität sie immer wieder auf die Platte zaubern. Das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab" , lobte SCM -Trainer Bennet Wiegert am "Sky"-Mikrofon.