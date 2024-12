Handball-Bundesliga Melsungen bleibt nach Sieg in Wetzlar oben Stand: 07.12.2024 21:21 Uhr

MT Melsungen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga (HBL) verteidigt. Hannover-Burgdorf bleibt gleichauf auf dem zweiten Platz und konnte sich auch beim Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen wieder auf Nationalspieler Justus Fischer verlassen.

Der Spitzenreiter aus Wetzlar gewann am Samstagabend (07.12.2024) dank zwei Treffern in den letzten zwei Minuten mit 29:27 bei der HSG Wetzlar und bleibt auch nach dem 13. Spieltag ganz oben in der Handball-Bundesliga (HBL).

Jonsson bester Werfer - Melsungen weiter oben

Wetzlar lieferte dem Favoriten über 58 Minuten einen packenden Kampf, glich zwischenzeitlich auch einen Drei-Tore-Rückstand (17:20) aus. In der Schlussphase machten dann Alexandre Cavalcanti und Erik Balenciaga mit ihren Toren alles klar für die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo. Beste Werfer der MT waren Elvar Örn Jonsson (8) und David Mancic (7), für Wetzlar traf Stefan Cavor als erfolgreichster Schütze sechsmal.

Justus Fischer, der beste Spieler der vergangenen Monate in der Handball-Bundesliga, hat seine Topform auch in den Dezember mitgenommen und führte den TSV Hannover-Burgdorf schon am Freiagabend zum Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Der 21 Jahre alte Nationalspieler erzielte beim 35:30 (14:14) seines Teams zehn Tore und stellte damit sogar seinen Team- und Nationalmannschaftskollegen Renars Uscins, der mit seinen sechs Treffern bester Torschütze der Liga bleibt, deutlich in den Schatten.

Einen Tag zuvor war Fischer offiziell zum dritten Mal in Folge zum besten Akteur des Monats in der Bundesliga ernannt worden, im September und Oktober war der Kreisläufer schon für die Juroren die Nummer eins.

Hannover weiter auf dem Höhenflug

Hannover bleibt damit auch als Mannschaft im Höhenflug, "die Recken" sind mit 22:4 Punkten weiterhin gleichauf mit dem Tabellenführer aus Melsungen. Die Löwen entfernen sich dagegen mit einer Bilanz von 14:10 immer mehr von der Spitzengruppe. Ivan Martanovic war bei den Gästen mit acht Treffern der beste Torschütze, Nationalspieler Juri Knorr gelangen sechs Tore.

Im zweiten Spiel am Freitagabend geschah, was zu erwarten war. Mit dem punktlosen Aufsteiger 1. VfL Potsdam hatte die SG Flensburg-Handewitt keine Mühe und gewann mit 39:22 (19:11). Fünf Akteure der Gastgeber trafen mindestens fünfmal, erfolgreichster Werfer war Lukas Jörgensen mit sechs Toren.