–Der souveräne Tabellenführer der Handball-Bundesliga aus Magdeburg gewann am Donnerstag (31.03.2022) vor heimischer Kulisse gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:22 (14:11). Mit 46:4 Punkten liegt der SCM damit weiter klar vor den Füchsen Berlin (41:9) auf Titelkurs. Die Füchse feierten einen 28:23 (10:12)-Sieg beim Bergischen HC und zogen in der Tabelle an Rekordmeister Kiel (40:10) vorbei.

Nach der klaren 25:30-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den THW benötigte Magdeburg im Duell mit Hannover vor 4702 Zuschauern rund 20 Minuten, um auf Touren zu kommen. In der zweiten Halbzeit drehte der Favorit dann richtig auf und ließ den Gästen keine Chance. Bester Werfer beim Sieger war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren.