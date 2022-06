Handball | Bundesliga THW Kiel löst Ticket für Champions League Stand: 08.06.2022 21:25 Uhr

Der THW Kiel qualifiziert sich am vorletzten Spieltag der Handball-Bundesliga für die Champions League. Frisch Auf Göppingen wird auch international spielen.

Der Tabellenzweite aus Schleswig-Holstein gewann am Mittwochabend (08.06.2022) bei den Rhein-Neckar Löwen mit 33:26 (14:15) und sicherte sich damit vorzeitig das Ticket für die Königsklasse, weil Verfolger Füchse Berlin beim Vorletzten HBW Balingen-Weilstetten nicht über ein 23:23 (12:13) hinauskam und damit vor dem letzten Spieltag drei Punkte Rückstand auf Kiel aufweist.

Beim Heim-Abschied von Spielmacher Andy Schmid, der die Bundesliga nach dem Saisonfinale am Sonntag bei Meister SC Magdeburg nach zwölf Jahren verlässt und schon kurz vor dem Abpfiff von den 11.453 Zuschauern und allen Spielern auf dem Parkett mit Beifall verabschiedet wurde, gab sich Kiel auch ohne die verletzten Schlüsselspieler Sander Sagosen und Hendrik Pekeler keine Blöße.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zog der THW Mitte des zweiten Abschnitts unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason davon. Kreisläufer Patrick Wiencek und Rechtsaußen Niclas Ekberg waren mit jeweils sechs Toren die besten Schützen beim Sieger. Schmid, der 2010 zu den Löwen gekommen war, brachte es nur auf vier Treffer - aber das war an diesem Abend nebensächlich.

Angeschlagener Wiede bei den Füchsen dabei

Bei den Füchsen entpuppte sich die am Sonntag gegen Minden erlittene Knöchelverletzung bei Fabian Wiede als nicht so gravierend. Der Nationalspieler stand in Balingen in der Startformation. Die Berliner waren zwar von Beginn an bemüht, Tempo zu machen, aber taten sich gegen sehr engagierte Gastgeber auch sehr schwer.

Die zuletzt so offensivstarken Gäste leisteten sich besonders im Angriff zu viele Unkonzentriertheiten und zu viele Ballverluste. So liefen die Berliner meist einem knappen Rückstand hinterher. Am Ende stand es 23:23.

Frisch Auf Göppingen in der European League

Jubel herrschte bei Frisch Auf Göppingen nach dem 33:33 (17:16) gegen den TBV Lemgo Lippe. Die Schwaben sicherten sich damit vorzeitig die Teilnahme an der European League. Dort spielen dann auch Berlin und die SG Flensburg-Handewitt, die dem Bergischen HC mit 21:24 unterlag.