Handball-Bundesliga Flensburg erkämpft Punkt im Spitzenspiel gegen Berlin Stand: 15.09.2022 21:12 Uhr

Die Füchse Berlin haben ein erstes Ausrufezeichen in der Handball-Bundesliga nur knapp verpasst. Obwohl die Berliner lange Zeit führten, mussten sich die Füchse am Donnerstagabend im Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt mit einem 31:31 (16:15) begnügen.

Für den Hauptstadt-Club war es der erste Punktverlust in dieser Saison. In Flensburg traf Emil Jakobsen vor 5464 Zuschauern per Siebenmeter 13 Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich. Die Füchse hatten den Auswärtssieg vor Augen, gaben allerdings eine 25:21-Führung aus der Hand. Mathias Gidsel erzielte elf Tore für Berlin, Johan Hansen traf achtmal für Flensburg.

Der Bergische HC bezwang in einem weiteren Spiel des vierten Spieltags den TBV Lemgo Lippe mit 32:28 (17:13).

Noch vom dritten Spieltag war die Begegnung der Rhein-Neckar Löwen, die 30:24 (15:10) gegen DHfK Leipzig gewannen. Die Sachsen bleiben damit auch nach drei Spielen ohne Punktgewinn.