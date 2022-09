Handball-Bundesliga Füchse Berlin nach Kantersieg Tabellenführer Stand: 10.09.2022 22:28 Uhr

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga in der Erfolgsspur.

Die Berliner gewannen am Samstagabend vor 6287 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TVB Stuttgart deutlich mit 31:21 (17:10). Mit dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel eroberten die Füchse zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer und Hans Lindberg mit je sechs Toren.

Bei den Gastgebern kehrte Trainer Jaron Siewert nach seinem leichten Schlaganfall wieder an die Seitenlinie zurück. Sein Team tat sich aber gegen den Außenseiter zunächst überraschend schwer.

Doch nach 15 Minuten kam Neuzugang Mathias Gidsel ins Spiel. Und mit dem Dänen kam auch gleich mehr Tempo in die Aktionen der Gastgeber. Gidsel riss sein Team förmlich mit, sorgte für Ballgewinne, schaffte Räume für andere und traf auch. Das reichte trotz einer starken Leistung von Gäste-Keeper Silvio Heinevetter zum Sieg.

Flensburg-Handewitt siegt in Hannover

Auch die SG Flensburg-Handewitt feierte einen Sieg am 3. Spieltag. Das Team von Trainer Maik Machulla gewann am Samstag bei der TSV Hannover-Burgdorf souverän mit 35:25 (17:13) und sprang zum Auftakt des Spieltags mit dem dritten Sieg im dritten Spiel an die Spitze. Die Recken mussten indes ihre erste Niederlage hinnehmen.

Beste Werfer der Flensburger waren Franz Semper und Emil Jakobsen mit je sieben Toren, für Hannover erzielte Renars Uscins neun Treffer.