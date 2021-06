Kiel hatte auch in der Liga im Zweikampf die Flensburger nach der Pleite in Magdeburg vermeintlich entscheidend vorbeiziehen lassen zu diesem Zeitpunkt. Doch der THW überstand die Schwächephase und kann sich nun doch noch zum Meister krönen.

Es wäre ein versöhnliches Ende der anstrengenden Saison, in der Kiel auch das Champions-League-Finale verpasste. "Wir haben immer weiter gespielt, gekämpft und sind an unsere Grenzen gegangen. Und das werden wir auch in den letzten Minuten dieser Saison so tun, versprochen!" , sagte Kiels Domagoj Duvnjak.

Balingen-Weilstetten durch Sieg gerettet