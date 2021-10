Wenn man als Torhüter zwei Sekunden vor dem Abpfiff das Unentschieden festhält, jubelt man normalerweise ausgelassen. Auch im Handball und vor allem, wenn es gegen den THW Kiel geht. Dass aber Dejan Milosavljev von den Füchsen Berlin erst einmal von seinen Kollegen beinahe getröstet werden musste, sagt viel über das Selbstverständnis der Hauptstädter in dieser Saison aus.

Denn der serbische Keeper hatte unmittelbar nach seiner starken Parade gegen den Wurf von Sander Sagosen gedankenschnell noch selbst den Ball in Richtung des verwaisten Kieler Gehäuses gefeuert. Doch weil eben nur noch eine statt der benötigten zweieinhalb Sekunden zu spielen waren, rollte das Spielgerät deutlich nach der Schlusssirene über die so wichtige Linie. Es war im sechsten Spiel der erste Punktverlust für die Mannschaft von Jaron Siewert - genau wie für die Kieler. Das 28:28 (14:14) war leistungsgerecht.

Aktive Abwehr - schnelle Gegenstöße

Und es steht auch stellvertretend für die bisherige Saison der Füchse. Gewonnene Bälle in der sehr aktiven Defensive und daraus resultierende Gegenstöße sorgten dafür, dass die Kieler trotz mehrfacher Führung nicht davonziehen konnten. Und wenn es knapp wird, gehen die Führungsspieler der Berliner dahin, wo es weh tut. Paul Drux ließ sich in der Schlussminute gleich von drei Gegenspielern in die Mangel nehmen, um den Siebenmeter herauszuholen, den Routinier Hans Lindberg verwandelte.

Tatsächlich sind die Füchse nicht das Team, das aus der großen Rückraumdistanz zu vielen "einfachen" Toren kommt - die gelingen eher über die Gegenstöße, weil die Abwehr und eben auch Milosavljev bisher eine starke Saison spielen. 30 Gegenstoßtore sind Ligaspitze.

Die Füchse sind das, was Melsungen gerne wäre

Neben dem Abnutzungskampf gegen Kiel war vor allem die Partie mit der MT Melsungen ein Fingerzeig darauf, was von den Berlinern im Optimalfall in dieser Spielzeit zu erwarten sein könnte. Denn die MT , die mit vielen Nationalspielern gespickt ist und eigentlich seit Jahren "auf dem Sprung" in die Ligaspitze sein will, hatte so gar keine Chance gegen die auch damals überragenden Milosavljev und Co. und ging mit 25:33 (9:15) baden.

Natürlich dürfen sich die Leistungsträger des ja noch so jungen Trainers Siewert (27), dessen Handschrift in seinem zweiten Jahr immer mehr sichtbar wird, nicht verletzen. In der Spitze ist der Kader um die dänischen Rückraumspieler Jacob Holm und Lasse Andersson und die Deutschen Fabian Wiede und Drux noch nicht so breit besetzt, dass er langwierige Verletzungen ohne Probleme wegstecken kann, aber wenn alles (weiter) optimal läuft, sind die Berliner ein Titelkandidat.

Klub-Weltmeister Magdeburg ist längst die "dritte Kraft"