Überblick Handball-WM und Fußball-EM der Frauen - die Sport-Highlights 2025 Stand: 01.01.2025 10:24 Uhr

Auch 2025 wird ein Jahr voller sportlicher Höhepunkte: Handball-WM, Wintersport-WMs, Fußball-EM der Frauen und Tour de France - und viel, viel mehr. Ein Überblick.

Darts - WM-Finale am 3. Januar

Das Jahr endet mit Darts und es beginnt mit Darts. Noch bis zum 3. Januar laufen im legendären Londoner "Ally Pally" die Weltmeisterschaften des Jahres 2025. Am Freitag ab 21 Uhr steigt das Finale, bei dem es garantiert einen neuen Champions geben wird. Denn Luke Humphries ist im Achtelfinale an Peter Wright gescheitert.

Skispringen - Vierschanzen-Tournee bis zum 6. Januar

Ähnlich wie bei den Darts-Königen verhält es sich bei den Skispringern: Auch ihr Jahres-Highlight vom Jahresende 2024 geht nach Silvester weiter. Die Entscheidung über den Champion der Vierschanzentournee fällt am 6. Januar in Bischofshofen, zuvor steigen im Jahr 2025 noch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und das Event am Bergisel in Innsbruck am 4. Januar. ARD, ZDF und Eurosport übertragen die spektakuläre Flugshow live.

Handball - Männer-WM vom 14. Januar bis 2. Februar in Kroatien, Dänemark und Norwegen

Das war ein sagenhaftes Handball-Jahr 2024: zuerst Platz vier bei der Heim-EM, und dann die Silbermedaille in Paris! Die Olympia-Helden sind das Gerüst des Turnieraufgebots, das im neuen Jahr nach der ersten WM-Medaille seit dem Coup 2007 im eigenen Land greifen soll. Erste WM-Aufgabe im dänischen Herning ist dann Polen (15. Januar), es folgen die weiteren Vorrundenpartien gegen die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar).

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von ARD und ZDF übertragen - im TV und per Livestream im Netz. Außerdem bietet die Sportschau alle deutschen Spiele im Audio-Livestream auf sportschau.de, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und auf allen Sprachassistenz-Systemen an.

Tennis - Australian Open vom 12. bis 26. Januar

Vermutlich auch 2025 geht im deutschen Tennis nur um die Frage: Wann holt Alexander Zverev seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier? In Melbourne hat er seine ersten Aufschläge des Jahres.

Seine weiteren Grand-Slam-Chancen 2025:



French Open in Paris vom 25. Mai bis 8. Juni

in Paris vom 25. Mai bis 8. Juni Wimbledon vom 30. Juni bis 13. Juli

vom 30. Juni bis 13. Juli US Open in New York vom 25. August bis 7. September

Rodeln - Weltmeisterschaft vom 2. bis 4. Februar

Im Jahr 2024 war Deutschland das zweiterfolgreichste Land bei der Rodel-WM hinter Österreich. Wie schlagen sich Max Langenhan, Julia Taubitz & Co. diesmal?

Julia Taubitz jubelt im Ziel

Ski Alpin - WM vom 4. bis 16. Februar

Knapp zwei Wochen lang gibt es alpine Action in Saalbach-Hinterglemm (Österreich). Eine Medaille für das DSV-Team wäre eine willkommene Überraschung.

Es wird sicher wieder ein Megaspektakel: Das weltgrößte Einzelsportevent des Jahres, der Super Bowl, steigt in New Orleans. RTL und DAZN übertragen live.

Biathlon - Weltmeisterschaft vom 12. bis 23. Februar

Sprint, Jagdrennen, Einzel- und Massenstarts und drei verschiedene Staffeln - die Biathleten und Biathletinnen haben bei ihrer Weltmeisterschaft vom 12. bis 23. Februar 2025 in Lenzerheide (Schweiz). ARD und ZDF zeigen alle Wettkämpfe im Wechsel, Eurosport ist ebenfalls am Start.

Ski nordisch - WM vom 26. Februar bis 9. März

Langlauf, Skispringen, Nordische Kombination: Die deutschen Athletinnen und Athleten rechnen sich vor allem etwas aus, wenn eine Schanze im Spiel ist. In Trondheim (Norwegen) werden auch Wettbewerbe im Para-Langlauf ausgetragen.

Bob und Skeleton, WM vom 3. bis 16. März

In Lake Placid hoffen die deutschen Starterinnen und Starter um Francesco Friedrich und Co. auf viele Medaillen.

Ski Freestyle und Snowboard, WM vom 17. bis 30. März

Ausgetragen wird die WM im Engadin, die Schweizer können sich schon einmal auf eine große Party freuen.

Fußball, Viertelfinale der Nations League am 20. und 23. März

Die beiden Spiele gegen Italien sind für Julian Nagelsmann ein wichtiger Zwischenschritt im Hinblick auf die WM 2026.

Leichtathletik, Hallen-WM vom 21. bis 23. März

Nach dem WM-Desaster 2023 ohne eine einzige Medaille soll es 2025 in Nanjing (China) für den DLV deutlich besser laufen. Hoffnungen ruhen dabei natürlich u.a. auf Paris-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen).

Fußball - Mai: Bundesliga, Pokal und Europa-Finals

Im Mai jagt im Fußball ein Highlight das andere: Die Bundesligen der Männer und Frauen gehen zu Ende, in den Relegationsspielen wird noch länger gezittert. Dazu die Finals im DFB-Pokal, in der Champions League, in der Europa League und der Conference League.

Die Fußball-Highlights:



Finale DFB-Pokal (Frauen) 1. Mai

Letzter Bundesliga-Spieltag (Frauen) 11. Mai

Letzter Bundesliga-Spieltag (Männer) 17. Mai

Finale Europa League 21. Mai

21. Mai Finale DFB-Pokal (Männer) 24. Mai

Finale Champions League (Frauen) 24. Mai

(Frauen) 24. Mai Finale Conference League 28. Mai

28. Mai Finale Champions League (Männer) 31. Mai in München

Eishockey, WM vom 09.05. bis 25.05. in Herning/Dänemark und Stockholm/Schweden

2024 war für die deutschen Kufenkünstler im Viertelfinale Endstation. Kann das DEB-Team 2025 in den Kampf um die Medaillen eingreifen?

Radsport - Tour de France vom 5. bis 27. Juli

Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Primoz Roglic und ...? Die teils übermenschlich erscheinenden Leistungen der Radprofis lassen die Herzen der Radsportfans höher schlagen.

"Hinter uns liegt eine erfolgreiche Saison. Aber natürlich sind wir ehrgeizig und wollen sportlich etwas draufpacken. Wir waren Zweiter beim Giro und Sieger der Vuelta - eine Grand Tour zu gewinnen, ist damit auch das logische Ziel 2025" , sagte der Chef des deutschen Red Bull-bora hansgrohe-Teams, Ralph Denk. Roglic soll es richten.

Die weiteren großen Rundfahrten:



Giro d'Italia (9. Mai bis 1. Juni)

d'Italia (9. Mai bis 1. Juni) Vuelta à España (23. August bis 14. September)

Fußball, Nations League: Final Four (04.06. bis 08.06.: )

Bei dem Turnier geht es um einiges, denn die Platzierung in der Nations League ist wichtig für die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2026. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM.

Fußball, U21-EM der Männer in der Slowakei (11.06. bis 28.06.)

In der fußballarmen Zeit ist die U21-EM immer eine gute Möglichkeit für die Nachwuchsspieler, sich ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu spielen. Viele Namen kennen die Fans aus der Bundesliga. Aber empfiehlt sich der ein oder andere Spieler dort eventuell für die A-Nationalmannschaft?

Handball - Champions League, Final Four in Köln (14./15. Juni)

Das Final Four ist eine perfekte Möglichkeit für Handball-Enthusiasten, sich eine volle Dosis der vier besten Handball-Teams Europas zu gönnen.

Fußball, Klub-WM, (14. Juni bis 13. Juli)

Erstmals 32 Mannschaften tragen die Klub-WM 2025 aus. 63 Spiele wird es geben, aus Deutschland sind Bayern München und Borussia Dortmund qualifiziert.

Fußball, EM der Frauen (2. bis 27.Juli)

Die EM in der Schweiz ist die erste große Bewährungsprobe für Trainer Christian Wück, den Nachfolger des "ewigen" Horst Hrubesch. Die Frauen des DFB haben bereits achtmal den EM-Titel feiern dürfen - allerdings liegt das bisher letzte Mal schon mehr als ein Jahrzehnt zurück (2013).

Leichtathletik, Die Finals 2025 (31. Juli bis 3. August)

Ein Mini-Hauch von Olympia weht Ende Juli/Anfang August durch Dresden. In vielen Sportarten werden an vier Tagen die Deutschen Meister gekürt - und im Rahmen dieses Riesensportfestes gebührend gefeiert.

Basketball, EM der Männer (27. August bis 14. September)

Es war ein Märchen, als Deutschland bei der Basketball-WM 2023 den Titel gewann. Platz vier bei Olympia 2024 war eine schöne Bestätigung. In die EM in Lettland, Finnland, Zypern und Polen geht die Vertretung des DBB als einer der Favoriten. Bei den bisherigen 25 Endrunden-Teilnahmen gelang erst einmal der Triumph (1993).

Leichtathletik, WM in Tokio (13. bis 21. September )

Nach der Hallen-WM im Frühjahr gibt es die große Herausforderung für die Athletinnen und Athleten, ihre Form für die (Freiluft-)WM entweder zu halten oder neu aufzubauen.

Finale der Formel-1-Saison 2025 (7. Dezember)

Max Verstappen hat 2024 durch McLaren Konkurrenz bekommen. Der Traditionsrennstall hat Red Bull die Konstrukteurs-WM weggeschnappt. Wie gut die Einstandssaison von Lewis Hamilton als Ferraris Nr. 1 verlaufen ist, steht spätestens nach dem 24. WM-Lauf fest.

Max Verstappen bejubelt den Gewinn des Grand Prixs von Sao Paulo

Und nach der Darts-WM und der Vierschanzentournee ist VOR der Darts-WM (ab 15. Dez.) und der Vierschanzentournee (ab 29. Dez.) ...