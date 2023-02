Fans feiern Superstar Woods mit erfolgreichem Comeback in Los Angeles Stand: 17.02.2023 08:37 Uhr

Golf-Superstar Tiger Woods hat auf der US-Tour in Los Angeles ein erfolgreiches Comeback gefeiert - und wurde dabei immer besser.

Der 15-malige Major-Sieger benötigte auf der ersten Runde beim Genesis Invitational im kalifornischen Pacific Palisades 69 Schläge und liegt mit zwei unter Par auf dem geteilten 27. Platz.

"Ich habe endlich mal ein paar gute Schläge gemacht und auch ein paar Putts," sagte Woods: "Obwohl ich an der 10 ein kleines Missgeschick hatte, konnte ich mich zurückkämpfen und das Spiel wieder in Gang bringen. Es war ein schönes Finish."

Drei Birdies in Folge

Der 47-Jährige fühlte sich im Laufe der Runde immer besser und spielte an den letzten drei Löchern jeweils ein Birdie.

Die zahlreichen Fans zeigten sich von Woods Comeback begeistert. Bereits am ersten Abschlag bejubelten die Zuschauer den Superstar und skandierten "Tiger! Tiger".

Langwierige Folgen eines Autounfalls

Für Woods, der sich nicht komplett den begeisterten Fans widmen konnte, war es "viel lauter", als er erwartet hatte. "Ich hätte die Fans wahrscheinlich mehr schätzen sollen, als ich es tat, aber in meinem Kopf ging so viel vor sich, als ich versuchte, den Ball an die richtigen Stellen und mit dem richtigen Gefühl zu schlagen, weil ich das schon eine Weile nicht mehr gemacht habe", erklärte Woods. Er wolle sein lädiertes Bein die ganze Nacht mit Eis behandeln.

Im vergangenen Jahr hatte Woods nur neun Turnierstarts absolviert, da er sich weiter von den Folgen eines Autounfalls im Februar 2021 erholen musste. Zum bislang letzten Mal war der US-Star im zurückliegenden Sommer bei den British Open in St. Andrews am Abschlag gewesen.