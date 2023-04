US Masters Fünf Bogeys - Woods mit schwachem Start in Augusta Stand: 06.04.2023 21:55 Uhr

Golf-Superstar Tiger Woods ist enttäuschend in sein 25. Masters in Augusta gestartet. Der 47-Jährige spielte am Donnerstag (06.04.2023) zum Auftakt eine 74 auf dem Par-72-Kurs und muss sich am Freitag steigern, um nicht am Cut zu scheitern.

Woods hatte erst im Februar vergangenen Jahres sein Comeback nach einem schweren Autounfall gegeben, er will nur noch an den Majors und zwei, drei anderen Turnieren pro Jahr teilnehmen. Auch auf der ersten Runde in Georgia waren dem Amerikaner Probleme durch sein lädiertes rechtes Bein anzusehen, unter stets großem Zuschauerinteresse spielte Woods im Augusta National Golf Club fünf Bogeys und drei Birdies.

Zwei Topspieler mit kurzfristiger Absage

Unterdessen zogen sich die beiden US-Amerikaner Kevin Na und Will Zalatoris aufgrund von Krankheit und Verletzung am ersten Tag zurück. Na ist mittlerweile auf der umstrittenen LIV-Tour unterwegs, der Weltranglistenachte Zalatoris wurde bei den US Open und der PGA Championship im vergangenen Jahr jeweils Zweiter.