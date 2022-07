Preisgeld-Explosion im Golf Umstrittene LIV-Tour stockt auf 14 Events auf Stand: 27.07.2022 18:39 Uhr

Noch mehr Events, noch mehr Preisgeld: Die umstrittene Serie LIV Golf stockt deutlich auf und plant für das Jahr 2023 eine Liga mit 14 Veranstaltungen.

Das teilte die von Saudi-Arabien unterstützte Turnierserie am Mittwoch (27.07.2022) mit. Demnach werden 48 Spieler und zwölf Teams um ein Preisgeld von insgesamt 405 Millionen US-Dollar kämpfen, die Saison soll in einem großen Matchplay-Finale gipfeln. In diesem Jahr war die Serie mit acht Turnieren gestartet.

Greg Norman macht Werbung

Die Events der LIV-Serie sollen dabei terminlich nicht mit Major-Turnieren, internationalen Team-Events und Heritage-Events kollidieren.

"Die expandierende globale Plattform von LIV Golf wird dem Golf-Ökosystem, wie wir es kennen, eine neue Dimension hinzufügen. Eine Dimension, die Spielern und Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit bietet, das wahre Potenzial unseres geliebten Sports auszuschöpfen" , sagte Organisator Greg Norman.

Die mit Milliarden aus dem saudischen Staatsfonds finanzierte Einladungstour spaltet die Golfwelt. So hat die Profi-Vereinigung PGA alle LIV-Teilnehmer von ihren Wettkämpfen ausgeschlossen. Dies betrifft neben dem früheren Weltranglistenersten Martin Kaymer (Mettmann) unter anderem auch US-Star Phil Mickelson.

Stenson als Ryder-Cup-Kapitän abgesetzt

Zuletzt wurde auch der europäische Ryder-Cup-Kapitän Henrik Stenson abgesetzt, weil auch er vor einem Wechsel in die umstrittene Tour steht. Am Freitag startet in Bedminster (New Jersey) das dritte Turnier der diesjährigen LIV-Serie.