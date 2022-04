Der 25 Jahre alte Weltranglisten-Erste spielte am Samstag (09.04.2022, Ortszeit) auf dem Par-72-Kurs an der Magnolia Lane eine gute 71er-Runde und liegt mit insgesamt 207 Schlägen vor Cameron Smith aus Australien (210) weiter in Führung.

Der Südkoreaner Sungjae Im hat als Dritter vor dem Finaltag im Augusta National Golf Club bereits fünf Schläge Rückstand zum Texaner.

"Ich habe mich wohl gefühlt. Führender zu sein macht einfach Spaß. Ich freue mich schon auf morgen" , sagte Scheffler nach dem sogenannten Moving-Day - der Tag, an dem sich die Profis für die Schlussrunde in Stellung bringen.

Scheffler ist Aufsteiger der Saison

Der derzeit formstärkste Profi auf der PGA Tour - Scheffler gewann drei seiner jüngsten fünf Turniere - leistete sich bei deutlich kühleren Temperaturen als an den Vortagen zunächst kaum Fehler. Insgesamt sechs Birdies gelangen dem Aufsteiger der Saison, der erst Mitte Februar bei der Phoenix Open in der Wüste von Arizona seinen Premierensieg auf der US-Tour gefeiert hatte.