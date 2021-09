WM-Qualifikation: Spanien verliert in Schweden, Italien gibt Punkte ab

In Florenz brachte Federico Chiesa (16.) die Italiener an seiner ehemaligen Wirkungsstätte zunächst in Führung, allerdings glich Atanas Ilijew (39.) unerwartet aus.

Armenien holt Punkt in Nordmazedonien

In Deutschlands Gruppe J behauptete der überraschende Spitzenreiter Armenien die Tabellenführung. Drei Tage vor dem Gruppenspiel in Stuttgart gegen die deutsche Nationalmannschaft trotzten die Armenier dem DFB-Schreck Nordmazedonien in Skopje ein torloses Remis ab. Rumänien hielt durch ein 2:0 auf Island den Anschluss zum Spitzentrio.

England dreht nach der Pause auf

England tat sich vor 60.000 Zuschauern in Budapest ebenfalls lange schwer. Gegen die kampfstarken Ungarn trafen Raheem Sterling (55.), Harry Kane (63.), Harry Maguire (69.) und Declan Rice (87.) erst nach der Pause, dann allerdings zu einem deutlichen 4:0-Erfolg. Hinter England belegt Polen nach einem 4:1-Sieg gegen Albanien nun den zweiten Platz. Robert Lewandowski traf zum 1:0.

Lukaku mit zwei Treffern für Belgien

An der Spitze der Gruppe E wahrte der Weltranglistenerste Belgien durch ein standesgemäßes 5:2 (2:1) in Estland auch dank eines Doppelpacks von Torjäger Romelu Lukaku seinen Vorsprung von drei Punkten auf Tschechien (1:0 gegen Belarus).

Seinen höchsten Sieg in einem WM-Qualifikationsspiel feierte Andorra beim 2:0 gegen San Marino.

Stand: 02.09.2021, 23:18