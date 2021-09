Bernd Leno (Tor): In der 30. Minute zum ersten Mal am Ball - bei einem Abstoß. In der zweiten Halbzeit schon viel früher am Ball, wieder mit dem Fuß. Seine Fertigkeiten mit der Hand wurden nicht gebraucht, weil ein Kopfball nach Freistoß kurz vor dem Ende vorbeiflog.

Ridle Baku (Abwehr): Dass er nicht bei der EM dabei war, hielten viele für einen Fehler. Jetzt ist er dabei, aber gegen Liechtenstein zeigte er seine Qualitäten noch nicht. Der Wolfsburger wirkte nervös, traute sich daher auch kaum etwas zu.

Thilo Kehrer (Abwehr): Spielte in der Innenverteidigung. Seine Hauptaufgabe bestand darin, nicht zu weit vorzurücken, um den Raum vor dem Liechtensteiner Strafraum nicht noch mehr zuzustellen. Mehr als Ball abliefern bei Kimmich war deshalb nicht. Von einem, der nach längerer Zeit wieder dabei war, durfte mehr erwartet werden. Dachte er selbst wohl auch und rückte gegen Ende häufiger vor in den Strafraum.

Niklas Süle (Abwehr): Bemühter als Kehrer, mit scharfen Pässen zwischen die Ketten des Gegners Tempo ins Spiel zu bringen. Bescheidener Erfolg.