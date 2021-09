Ronaldo rettet Portugal und holt Tor-Rekord - Niederlande und Frankreich patzen

Gruppe A: Ronaldo holt sich den Rekord

Portugal - Irland 2:1 (0:1). Es lief zunächst alles für Irland: Cristiano Ronaldo war bei einem Strafstoß an Torwart Gavin Bazunu vom englischen Drittligisten Portsmouth gescheitert, John Egan traf dann in der 45. Minute zur Führung der Iren. Kurz vor dem Ende machte es Ronaldo besser und erzielte den Ausgleich (89.). Es war sein 110. Länderspieltor, mit dem er Irans Ali Daei als alleiner Weltrekordhalter ablöst. In der Nachspielzeit legte er nochmal nach und traf sogar zum Sieg (90.+6).

Luxemburg - Aserbaidschan 2:1 (2:0). Luxemburg gewann knapp gegen Aserbaidschan und bleibt in der Tabelle an Portugal dran.

Serbien und Portugal liegen nun punktgleich mit sieben Zählern vorne, Serbien hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Luxemburg bleibt mit sechs Punkten dran.

Gruppe D: Frankreich patzt

Frankreich - Bosnien-Herzegowina 1:1 (1:1). Der Weltmeister hatte große Mühe und verpasste den Sieg. Edin Dzeko brachte Bosnien-Herzegowina in Führung (36.), Antoine Griezmann glich wenig später aus (40.). Auch durch eine Rote Karte von Jules Koundé wegen groben Foulspiels (51.) verpasste Frankreich es, das Spiel noch zu drehen.

Kasachstan - Ukraine 2:2 (0:1). Roman Yaremchuk hatte die Ukraine früh in Führung gebracht (2.). Ruslan Valiullin traf in der Schlussphase für Kasachstan zunächst zum Ausgleich (74.). Danylo Sikan schoss in der Nachspielzeit nur den vermeintlichen Siegtreffer für die Ukraine (90.+3), denn erneut gelang Valiullin der Ausgleich (90.+6).

In der Tabelle bleibt Frankreich derzeit klar vorne, Finnland hat allerdings erst zwei Spiele absolviert und könnte theoretisch nach Punkten aufschließen.

Gruppe F: Österreich mit Glück

Moldau - Österreich 0:2 (0:1). Etwas glücklich fuhr Österreich drei Punkte beim Tabellenschlusslicht Moldau ein. Christoph Baumgartner erzielte das 1:0, als Marko Arnautovic für ihn aufgelegt hatte. Baumgartners Schuss landete im rechten Eck (45.+1). Arnautovic traf noch zum 2:0 (90.+4). Weil zunächst eine Drohne über dem Stadion kreiste begann das Spiel mit gut halbstündiger Verspätung.

Dänemark - Schottland 2:0 (2:0). Dänemark kam durch einen Doppelschlag in der ersten Hälfte zum Sieg. Daniel Wass und Joakim Maehle trafen in der 14. und 15. Minute.

Färöer-Inseln - Israel 0:4 (0:2). Eran Zahavi wurde mit drei Toren (12., 44., 90.+2) Israels Mann des Spiels. Munas Dabbur aus Hoffenheim steuerte den vierten Treffer bei (52.).

Dänemark bleibt damit in der Tabelle klar vorne, Israel, Österreich und Schottland kämpfen derzeit um Rang zwei.

Gruppe G: Haaland trifft bei van Gaals Debüt

Norwegen - Niederlande 1:1 (1:1). Dortmunds Erling Haaland brachte Norwegen bei Louis van Gaals erneutem Debüt als Bondscoach in Führung (20.). Dass van Gaal am Ende immerhin einen Punktgewinn feierte, war dem Ex-Bremer Davy Klaassen zu verdanken, der in der 37. Minute zum Ausgleich traf. Die Norweger setzten vor der Partie mit einem Banner erneut ein Zeichen für die Rechte der Gastarbeiter im Land des WM-Ausrichters Katar.

Türkei - Montenegro 2:2 (2:0). Die Türkei verpasste es damit, ihre Tabellenführung auszubauen. Cengiz Ünder (9.) und Yusuf Yazici (31.) sorgten für die komfortable Führung, aber Montegero kam aber durch Adam Marušić (40.) und Risto Radunović (90.+7) spät noch zum Ausgleich. Norwegen und die Niederlande bleiben gemeinsam mit Montenegro trotzdem mit jeweils sieben Zählern hinter der Türkei, die acht Punkte hat.

Lettland - Gibraltar 3:1 (0:0). Lettland gewann gegen Gibraltar, beide Teams bleiben aber auf den beiden letzten Tabellenplätzen.

Gruppe H: Torloses Spitzenspiel

Russland - Kroatien 0:0. Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenführer fielen keine Tore, beide bleiben dadurch punktgleich vorne.

Malta - Zypern 3:0 (1:0). Beide Teams bleiben am Tabellenende, haben aber mit jeweils vier Punkten immer noch Aussichten, oben anzugreifen. Malte gewann klar, spielte aber auch fast eine Stunde in Überzahl, weil Zyperns Costas Soteriou fürh Gelb-Rot gesehen hatte (40.).

Slowenien - Slowakei 1:1 (1:1). Fortuna Düsseldorfs Robert Bozenik traf zur Führung für die Slowakei (32.), aber Petar Stojanović erzielte schnell den Ausgleich (42.).

Deutschland am Donnerstag gegen Liechtenstein im Einsatz

Die deutsche Nationalmannschaft greift erst am Donnerstag ins Geschehen ein. Im Kybunpark im schweizerischen St. Gallen trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick um 20.45 Uhr auf Liechtenstein.