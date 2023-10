Europa, Afrika, Südamerika Fußball-WM 2030 soll in sechs Ländern stattfinden Stand: 04.10.2023 18:18 Uhr

Die Fußball-WM 2030 wird in sechs Ländern auf drei Kontinenten gespielt. Spanien, Portugal und Marokko werden Gastgeber für den Großteil der Spiele sein, drei Partien werden zudem in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen. Das entschied der Weltverband FIFA am Mittwoch (04.10.2023).

Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Damit will die FIFA auch das Jubiläum des Turniers entsprechend würdigen. Die erste WM war 1930 in Uruguay ausgetragen worden. " In einer geteilten Welt vereinen sich FIFA und Fußball ", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der 100. Geburtstag der WM solle auf die angemessenste Weise gefeiert werden. " Das erste dieser drei Spiele wird natürlich im Stadion ausgetragen, wo alles begann, im mythischen Estádio Centenário von Montevideo ", sagte Infantino.

Überraschend frühe Verkündung

Ursprünglich wollten die drei südamerikanischen Länder das Turnier komplett austragen, was die FIFA aber ablehnte. Nach den drei Spielen geht das Turnier mit 48 Nationen in Marokko, Spanien und Portugal weiter. Alle sechs Teams sind damit auch automatisch für die Endrunde qualifiziert. Außerdem soll eine Jubiläumsfeier in Montevideo stattfinden, der Hauptstadt des ersten WM-Ausrichters Uruguay.

Die bisherigen WM-Ausrichter Jahr Gastgeber Kontinent 1930 Uruguay Südamerika 1934 Italien Europa 1938 Frankreich Europa 1950 Brasilien Südamerika 1954 Schweiz Europa 1958 Schweden Europa 1962 Chile Südamerika 1966 England Europa 1970 Mexiko Südamerika 1974 Deutschland Europa 1978 Argentinien Südamerika 1982 Spanien Europa 1986 Mexiko Mittelamerika 1990 Italien Europa 1994 USA Nordamerika 1998 Frankreich Europa 2002 Japan/Südkorea Asien 2006 Deutschland Europa 2010 Südafrika Afrika 2014 Brasilien Südamerika 2018 Russland Europa 2022 Katar Asien

Die Ankündigung der FIFA kam überraschend. Eigentlich sollte das Turnier erst 2024 auf dem 74. FIFA-Kongress vergeben werden. Marokko, das auch den Afrika-Cup 2025 ausrichtet, wird nach Südafrika erst als zweites afrikanisches Land zum WM-Ausrichter, erstmals finden Spiele in Nordafrika statt. Auch für Portugal und Paraguay wird das Turnier in sieben Jahren zur Premiere. Uruguay hatte die erste Auflage 1930 veranstaltet, in Argentinien war die WM 1978 zu Gast und Spanien war 1982 Gastgeber.

Große Versprechen der Ausrichter

" Wir sind bereit, die beste WM der Geschichte zu organisieren ", lautet die Überschrift einer Mitteilung, die am Mittwoch unter anderem auf dem Portal des spanischen Fußball-Verbandes RFEF veröffentlicht wurde. Die Entscheidung der FIFA zeige das Vertrauen " in die geleistete Arbeit sowie in die Kapazität und Professionalität ", die die drei Länder " bei der Planung von Veranstaltungen dieser Größenordnung unter Beweis gestellt " hätten.

RFEF-Interimspräsident Pedro Rocha, der jüngst den im Zuge des Übergriffs nach dem Finale der Frauen-WM zurückgetretenen Luis Rubiales abgelöst hat, erklärte, man sei " begeistert ", dass man nach fast 50 Jahren wieder eine WM nach Spanien holen werde. " Ich bin sicher, dass wir zusammen mit Marokko und Portugal die beste Weltmeisterschaft der Geschichte organisieren werden ", betonte er.

Der marokkanische Verbandsboss Fouzi Lekjaa spricht in der Mitteilung des RFEF von einem " wichtigen Moment in der Geschichte Marokkos ". Man wolle gemeinsam mit Spanien und Portugal " Geschichte schreiben " und das Organisationsniveau der Fußball-Weltmeisterschaften " auf eine neue Stufe heben ".

2026 in den USA, 2034 in Asien und/oder Ozeanien

Die WM 2026 wird in den USA, Mexiko und Kanada ausgespielt. Für die WM 2034 sollen sich laut FIFA-Mitteilung nur Vertreter aus Asien und Ozeanien bewerben. Saudi-Arabien, das seine Bewerbung für das Turnier 2030 zurückgezogen hatte, hat großes Interesse an einer Gastgeber-Rolle.