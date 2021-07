Klinsmann: "Italien hat Vorteile im Mittelfeld, England in der Abwehr"

Jürgen Klinsmann hat sowohl in England als auch in Italien gespielt. Außerdem kennt er beide Nationaltrainer. Für den früheren Bundestrainer hat England in der Abwehr die Nase vorn, während ihm Italiens Mittelfeld stärker erscheint.