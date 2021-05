Der Weg zur EURO 2020

Die Slowaken erwischten mit Vizeweltmeister Kroatien, Wales, Ungarn und Aserbaidschan eine knifflige Gruppe und verpassten mit 13 Punkten aus acht Spielen die direkte Qualifikation nur knapp. Als Dritter ging die Slowakei also in die Playoffs, in denen sie im Halbfinale Irland im Elfmeterschießen ausschalten konnte.

Im Playoff-Finale folgte dann in Belfast ein umkämpftes Spiel gegen Nordirland. Nach einem 1:1 nach 90 Minuten nutzte Stürmer Michal Duris in der Verlängerung eine unglückliche Aktion des nordirischen Kapitäns Evans und schoss die Slowakei in der 110. Minute zur Europameisterschaft.

Der Schlüsselspieler: Milan Skriniar

Milan Skriniar

Milan Skriniar ist der Stabilisator in der slowakischen Verteidigung. Der 26-Jährige ist ein Innenverteidiger von internationaler Klasse und konnte in dieser Saison mit Inter Mailand Meister in der italienischen Serie A werden. Skriniar ist bei Inter gesetzt und spielte mit mehr als 30 Einsätzen eine wichtige Rolle auf dem Weg zum "Scudetto".

Der Trainer: Stefan Tarkovic

Stefan Tarkovic

Nachdem sich der slowakische Verband im Oktober 2020 von Trainer Pavel Hapal getrennt hatte, übernahm vor dem entscheidenden Playoff-Finale gegen Nordirland Stefan Tarkovic die Mannschaft. Der 48-Jährige war bis dahin als Co-Trainer und technischer Direktor bei der Nationalmannschaft tätig. In den ersten sechs Spielen als Cheftrainer konnte Tarkovic mit der Slowakei drei Siege einfahren und unter anderem Russland bezwingen.

Mögliche Startelf