Dänemark ist Englands aktueller Angstgegner

Mittwoch, 12.29 Uhr: Rio Ferdinand, Michael Owen und Emile Heskey hießen die Torschützen, als England zuletzt bei einem großen Turnier auf Dänemark getroffen ist. 3:0 gewannen die "Three Lions" gegen die Skandinavier, für die die Niederlage das Aus im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2002 bedeutete. Seitdem hat sich Dänemark jedoch zu einem Angstgegner entwickelt. Von den folgenden fünf Duellen konnten die Dänen drei gewinnen, unter anderem auch das letzte Aufeinandertreffen - und das auch noch im Wembley-Stadion. In der Nations League verlor England am 14. Oktober 2020 das Heimspiel in London mit 0:1. Das Team von Gareth Southgate ist also gewarnt.

Foden tütet Frisuren-Deal ein

Mittwoch, 12.14 Uhr: Vor der EM ließ sich Phil Foden seine kurzen Haare in einem ganz hellen Blond färben, seine Frisur ist eines der Lacher-Themen in der Mannschaft. Jetzt hat der Mittelfeldspieler von Manchester City aber mit seinen Kollegen einen Pakt geschlossen: Sollte England tatsächlich Europameister werden, legen sich alle Spieler die Foden-Frisur zu.

Kane trifft am liebsten gegen Schmeichel

Mittwoch, 11.59 Uhr: Im Achtelfinale gegen Deutschland (2:0) hat Harry Kane den persönlichen Tor-Bann gebrochen, im Viertelfinale gegen Ukraine (4:0) das Spiel mit seinem Doppelpack mit entschieden und im Halbfinale? Das trifft der englische Kapitän auf seinen Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Torhüter hat Kane (spielt bei den Tottenham Hotspur) in der Premier League so häufig getroffen wie gegen Kasper Schmeichel (Leicester City). 14-mal konnte der englische Stürmer den dänischen Torhüter schon überwinden.

8.000 Dänen-Fans beim Spiel dabei

Mittwoch, 11.24 Uhr: Zwar dürfen dänische Fans nur unter strengen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie nach England einreisen, auf jede Menge Unterstützung darf sich die Nationalmannschaft trotzdem freuen. Wie der Direktor des dänischen Fußballverbandes, Jakob Jensen, am Mittwoch dem Sender TV2 bestätigte, sind alle für Fans der Skandinavier vorgesehen Tickets vergriffen. Fast 8.000 Däninnen und Dänen, fast alle von ihnen leben in England, werden als beim Halbfinale zwischen England und Dänemark dabei sein - insgesamt sind 60.000 Zuschauer erlaubt. Zu diesem Anlass hat der Verband 5.000 Fahnen für die Unterstützer nach London geschickt. Auch das dänische Kronprinz Frederik wird gemeinsam mit seiner Frau Kronprinzessin Mary und dem Sohn Prinz Christian ihre Mannschaft anfeuern.

Englands Medien mit kulinarischer Motivation

Mittwoch, 10.32 Uhr: Vor dem Spiel gegen Dänemark ist die Aufregung in England auch bei den heimischen Medien groß. Wärend Zeitungen wie die "Daily Mail" (" Auf geht`s, England. Lasst uns Geschichte schreiben ") und "Daily Express" (" Auf geht`s, England. Ihr könnt das schaffen ") eher klassisch auf das EM -Halbfinale einstimmen, wollen andere Blätter auf eine andere Art und Weise den Siegeshunger und -durst hervorbringen. Das Boulevardblatt "The Sun" bildet ein großes Toastbrot in Form der englischen Fahne auf der Titelseite ab. Das rote Kreuz daraus besteht aus Speck. " Bringt den Speck nach Hause, Jungs ", steht dazu geschrieben. Und die kostenlose Zeitung "Metro" schreibt: "Beer we go!"

Kommt Eriksen zum Finale?

Mittwoch, 10.26 Uhr: Christian Eriksen, der im ersten Gruppenspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Finnland (0:1) kollabierte, ist von UEFA-Präsident Alexander Ceferin eingeladen, zur Partie Dänemark gegen England zu kommen. Das bestätigte ein Verbandssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP . " Es wäre toll, wenn er zu unserem Finale kommen würde ", sagte Trainer Kasper Hjulmand. Ob Eriksen die Einladung, die auch für seine Lebensgefährtin gilt, annimmt, ist nicht bekannt.

Egal, wer weiterkommt - Im Finale wird es ein Premieren-Duell gegen Italien geben

Mittwoch, 10.00 Uhr: Wer auch immer heute weiterkommt, es wird am Sonntag (11.07.) eine Paarung im Endspiel der EM geben, die es bei Welt- und Europameisterschaften noch nie im Finale gegeben hat. Die englische Nationalmannschaft absolvierte noch nie bei einer EM die letzte Partie und bei Weltmeisterschaften lediglich 1966, als es den 4:2-Sieg gegen Deutschland gegeben hatte. Dänemark schaffte es bei einer WM bislang nie über das Viertelfinale hinaus und gewann 1992 bei der einzigen Finalteilnahme bei einer EM ebenfalls gegen Deutschland (2:0).

Union Berlin wollte Harry Kane verpflichten

Mittwoch, 9.26 Uhr: Englands Stürmerstar Harry Kane wäre 2012 offenbar beinahe bei Union Berlin gelandet. Als der heutige Kapitän der "Three Lions" 18 Jahre alt war, habe man mit seinem Klub Tottenham Hotspur gesprochen und mehrmals mit dem Agenten telefoniert, verriet der frühere Union-Manager Nico Schäfer der "Sport Bild". " Kane sollte zusammen mit Simon Terodde den Sturm in der zweiten Liga bilden ", sagte er. Kane und Tottenham entschieden sich damals aber für eine Leihe zum Zweitligisten FC Millwall. " Auffallend war seine Kopfballstärke. Und er war ein Stürmer, der sehr oft in die Tiefe ging ", sagte Schäfer. " Er hätte sehr gut zu Union gepasst. "

Englands Premierminister Johnson: "Bringt es nach Hause!"

Mittwoch, 8.58 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson wünscht Englands Nationalmannschaft den Einzug ins Finale. Vor dem Halbfinale der "Three Lions" im Wembley-Stadion gegen Dänemark richtete der 57-Jährige eine knappe Botschaft ans Team von Trainer Gareth Southgate. "Gareth Southgate und die englische Mannschaft haben die Nation bei der Europameisterschaft stolz gemacht. Heute Abend wünschen wir ihnen alle viel Glück, damit sie ins Finale einziehen", sagte Johnson. "Bringt es nach Hause!"

Hjulmand: "Druck lastet auf England"

Dienstag, 18.30 Uhr: Dänemarks Coach Kasper Hjulmand zeigte sich am Abend vor dem Halbfinale in Wembley voller Vorfreude: " Das ist etwas, wovon man als Kind träumt. "

England ist in der Favoritenrolle und spielt in Wembley vor überwiegend eigenen Anhängern, während kaum dänische Fans im Stadion sind. Hjulmand sprach deshalb von einer "psychologischen Komponente", der sich vor allem die Engländer stellen müssten: " Es lastet auch viel Druck und hohe Erwartungen auf ihnen. Es wird also nicht so leicht für sie. Wir wissen, dass wir diese Situation ausnutzen müssen ", so Hjulmand. " Die Motivation für uns ist, dass wir die Zuschauer zum Schweigen bringen. "

England-Kapitän Kane: "Finale schon im Kopf"

Dienstag, 18.30 Uhr: Volle Konzentration auf Dänemark, schon klar - Harry Kane stellte aber im BBC-Interview klar: " Natürlich habe ich schon die Bilder vom Finale in meinem Kopf. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde. Es wäre ein Traum ", sagte der Kapitän der "Three Lions".