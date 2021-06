Maarten Stekelenburg dachte eigentlich, den größten Moment seiner Karriere schon vor langer Zeit erlebt zu haben. Im Sommer 2010 war es, bei der WM in Südafrika, da wuchs der Keeper der Niederlande im Viertelfinalspiel gegen Brasilien über sich hinaus. Seine Parade gegen einen "Unhaltbaren" von Brasiliens Schütze Kaka wird noch heute in so manchem Torwart-Lehrvideo präsentiert.

Wie der damals 27-Jährige Stekelenburg den punktgenauen Schlenzer des Brasilianers mit einem katzenhaften Sprung aus dem linken Winkel kratzte - das war einzigartig. Und brachte der Niederlande beim 2:1-Erfolg schließlich den Sprung ins Halbfinale.

"Habe alles schon einmal erlebt"

Nun - elf Jahre später - steht Stekelenburg wieder zwischen den Pfosten des niederländischen Nationalteams. Mit 38. Er ist damit ältester Spieler des Turniers. "Wenn mir das jemand vor ein paar Wochen gesagt hätte - ich hätte ihn für verrückt erklärt" , sagt Stekelenburg im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung "Het Parool". Der 1,97 Meter große Hüne sagt auch: "Ich habe alles einmal erlebt. Das ist von Vorteil. Und ich fühle mich körperlich immer noch absolut gut."

Dass Stekelenburg in diesem "biblischen Alter" eines Fußballers wieder in der ersten Reihe steht, hat er gleich mehreren Zufällen - und für ihn - glücklichen Fügungen zu tun. Das fing schon damit an, dass er, der nach der für die Niederländer enttäuschenden Europameisterschaft 2012 aussortiert worden war, 2016 plötzlich wieder berufen wurde. Als etatmäßiger Ersatzkeeper.

Corona-Erkarnkung von Stammkeeper Cillessen macht den Weg frei

Und das wäre er auch geblieben, wenn sich Stammkeeper Jasper Cillessen nicht kurz vor dem Euro-Turnier 2021 mit Corona infiziert hätte. Bondscoach Frank de Boer musste sich nun zwischen den angedachten Ersatzleuten Tim Krul und Stekelenburg als Nummer eins entscheiden und verkündete zwei Tage vor dem Auftaktduell gegen die Ukraine: Stekelenburg spielt.

Das Pech eines Teamkollegen hatte Stekelenburg auch ein paar Monate zuvor schon in die ganz persönlichen Karten gespielt - damals in seinem Verein Ajax Amsterdam. Dorthin - zu seinem Stammverein - war er 2020 vom FC Everton zurückgekehrt. Um als Nummer zwei hinter dem talentierten André Onana Sicherheit zu geben.

Auch bei Ajax: Plötzlich wieder die Nummer eins

Doch als der gebürtige Kameruner Onana im Februar 2021 bei einem Dopingtest plötzlich positiv auf ein verbotenes Diuretikum getestet und von der UEFA bis November 2021 gesperrt wurde, stand Stekelenburg auch bei Ajax plötzlich wieder im Tor.

"Der Erfolg oder Misserfolg einer Karriere hat natürlich mit mehreren Dingen zu tun" , sagt Stekelenburg daher. Er hat gelernt: "Das Wichtigste ist, weiter hart zu arbeiten und an sich selbst zu glauben. Manchmal trifft es dich und manchmal nicht."

Stand: 16.06.2021, 16:41