Die Nominierung zeige die große Wertschätzung, die Felix Brych bei der UEFA genieße. Er habe sich den Viertelfinaleinsatz mit seinen Leistungen in diesem Turnier in jedem Fall verdient, sagte Lutz Wagner, der auch als Schiedsrichterexperte der ARD -Sportschau fungiert.

Der Münchner Felix Brych war am Donnerstag (01.07.2021) für die Begegnung England gegen Ukraine in Rom nominiert worden. Das Viertelfinale ist damit bereits das vierte Spiel für den deutschen Spitzenreferee bei dieser Europameisterschaft. Zuvor war er in zwei Gruppenspielen (Niederlande - Ukraine / Finnland - Belgien) sowie im Achtelfinale zum Einsatz gekommen.