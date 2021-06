Schiedsrichter-Ansetzung

Niederländer Makkelie pfeift Achtelfinale gegen England

Der Niederländer Danny Makkelie pfeift am Dienstag (18.00 Uhr/Live in der ARD, Livestream bei sportschau.de) das Achtelfinale zwischen der deutschen Nationalmannschaft und England in London. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag (27.06.2021) bekannt.