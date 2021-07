Sonntag, 11 Uhr

Italiens 82er-Weltmeister schreiben vor Finale: "Forza ragazzi!"

Italiens WM-Helden von 1982 haben in einem offenen Brief die Spieler der Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Endspiel in einem offenen Brief motiviert. "In euch erleben wir viel unserer menschlichen und sportlichen Geschichte. In eurem Mut, eurer Leidenschaft, in eurem Teamgeist und eurem Drang nach vorne nach einigen schwierigen Zeiten sehen wir uns selbst wieder" , betonten sie in dem Schreiben, das von der Gazzetta dello Sport veröffentlicht wurde. Weiter hieß es: " Schöne Geschichten vergisst man nicht, weil sie nie zu Ende gehen. Danke, weil wir uns mit euch wieder jung und ohne Angst fühlen. Danke, weil ihr bewiesen habt, dass hinter jedem Italiener eine tiefe, große und oft unerwartete Kraft steckt."

Der Brief wurde von Legenden wie Dino Zoff, Franco Baresi und Giuseppe Bergomi unterzeichnet. Auch die Witwe des im vergangenen Dezember verstorbenen Stürmers Paolo Rossi, Federica Cappelletti, und Paolo Maldini, Sohn des damaligen stellvertretenden Cheftrainers Cesare Maldini, unterschrieben den Brief. "Träumt die Zukunft, die ihr aufbauen könnt und gebt das Beste wie immer. Schöne Geschichten gehen nie zu Ende!" , hieß es weiter in dem Brief. Italien hatte sich 1982 in Spanien im WM-Endspiel mit 3:1 gegen Deutschland in Madrid durchgesetzt.

Sonntag, 10.14 Uhr

RAI setzt erstmals Co-Kommentatorin bei Italien-Spiel ein

Premiere im italienischen TV-Sender RAI durch die ehemalige Fußballerin und Trainerin Katia Serra (48). Sie wird als Co-Kommentatorin vom EM-Endspiel aus dem Londoner Wembley-Stadion berichten. Sie kommentiert zusammen mit dem Bozener Sportjournalisten Stefano Bizzotto das Duell der Azzurri gegen die Three Lions. Nachdem der bekannte TV-Journalist Alberto Rimedio, der die bisherigen EM-Spiele der Azzurri für RAI kommentiert hatte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde und unter Quarantäne steht, rückte das neue Kommentatoren-Duo auf.

Sonntag, 8.30 Uhr

Liebesbrief von Kate an Harry Kane

Eine besondere Liebeserklärung bekommt England-Kapitän Harry Kane von seiner Frau Kate vor dem Finale. Sie richtet bei Instagram einen Brief an ihren Mann. Sie schreibt:

"H, du weißt, dass ich niemand bin, der sehr leicht weint, aber als ich damit begonnen habe, niederzuschreiben, wie stolz du uns alle machst und was du alles für unser Land tust, kamen mir die Tränen.

Ich habe über dich gelacht, als wir angefangen haben, uns zu treffen, du mit meinem Bruder Tom und dem Hund Seamus Elfmeterschießen gespielt hast und du sagtest, dass du eines Tages England-Kapitän sein würdest. Aber das bist du - du setzt dir selbst ein Ziel und du erreichst es. Und du hast immer gesagt, dass du zur EM fährst, um ins Finale zu kommen.

Du bist einfach ein wunderbarer Ehemann und Vater und die Kinder können es kaum erwarten, dich wieder zu Hause zu haben. Stell dir vor, wie du ihnen alles über diesen Sommer erzählen kannst, wenn sie ein bisschen älter sind. Wir lieben dich alle sehr, Skipper. Bring es für das Land nach Hause, du verdienst es, diesen Pokal mit diesem unglaublichen englischen Team hochzustemmen!"

Sonntag, 7 Uhr

Inzaghi glaubt an Immobile

Der ehemalige italienische Fußball-Nationalstürmer Filippo Inzaghi wünscht Ciro Immobile das entscheidende Tor im EM -Endspiel gegen England. "Er ist ein großartiger Angreifer. Er hat es Italien ermöglicht, gut zu spielen, indem er die Drecksarbeit übernommen hat" , sagte der 47 Jahre alte frühere Weltklasse-Stürmer der "Gazzetta dello Sport". "Ich wünsche ihm ein Tor im Finale, das wäre die Kirsche auf der Torte." Mit Blick auf die Kritik an dem früheren Dortmunder ergänzte er: "Auch ich hatte komplizierte Momente. Ciro muss ruhig bleiben und unbeschwert weiterspielen." Für das Endspiel gegen England tippt der frühere Milan-Profi ein 1:0 für Italien mit dem Torschützen Immobile.

Samstag, 20.30 Uhr

Southgate bittet: Buht die Hymne nicht aus

Teammanager Gareth Southgate hat die englischen Fußball-Fans aufgefordert, die italienische Nationalhymne vor dem Finale der EM nicht auszubuhen. "Wir sollten respektvoll sein. Wir können sie während des Spiels mit den Gesängen einschüchtern, aber die Hymne ist etwas anderes" , sagte Southgate bei einem Pressestatement am Samstagabend.

Vor dem Halbfinale gegen Dänemark (2:1 n.V. ) am Mittwoch hatte es während der gegnerischen Hymne im Londoner Wembley-Stadion laute Buhrufe gegeben. Dafür war der englische Verband von der UEFA mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belegt worden.

Samstag, 19.30 Uhr

Queen wünscht englischem Fußball-Nationalteam viel Erfolg

Vor dem EM-Finale hat Königin Elizabeth II. dem englischen Nationalteam viel Erfolg gewünscht. In einem kurzen Schreiben an Nationalcoach Gareth Southgate würdigte die Queen "Geist, Hingabe und Stolz" der Mannschaft.

Dabei erinnerte die Monarchin auch an den Moment, als sie bei der Weltmeisterschaft 1966 den WM-Pokal in Wembley an Sir Bobby Moore überreicht hatte. Dabei habe sie gesehen, was es den Spielern und dem Trainerstab bedeutet habe, das Finale eines großen internationalen Turniers erreicht und gewonnen zu haben. "Ich möchte Ihnen allen meine Glückwünsche und die meiner Familie zum Erreichen des Finales der Europameisterschaft aussprechen und meine guten Wünsche für morgen senden" , schrieb die Queen.

Premierminister Boris Johnson erklärte, das englische Team habe eine unglaubliche Vorstellung geliefert und bereits Geschichte geschrieben, weil es das Finale erreicht habe. "Ihr habt eine Schar von Brüdern geformt, deren Energie, Beharrlichkeit und Zusammenarbeit aus allen zu strahlen scheint, was Ihr tut" , lobte Johnson den Zusammenhalt der Mannschaft.

Samstag, 17.10 Uhr

Polizei: England-Fans ohne Tickets sollten nicht nach London kommen

Vor dem EM-Finale gegen Italien bittet die Londoner Polizei englische Fußball-Fans, sich nicht in größeren Mengen zu versammeln. London befinde sich weiterhin in einer Gesundheitskrise, mahnte die Hauptstadtpolizei am Samstag angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie an.

Gleichzeitig warnte sie davor, ohne Ticket in die Hauptstadt zu kommen. "Wenn Sie kein Ticket für die Spiele oder Fanzonen oder eine offizielle Buchung für einen Pub, eine Bar oder einen Klub haben, dann ist meine Botschaft klar: Bitte kommen Sie nicht nach London - Sie könnten das Spiel verpassen" , erklärte Polizeivertreter Laurence Taylor.

Samstag, 13.45 Uhr

Italiens Nationalelf in London angekommen

Italiens Nationalmannschaft ist in London angekommen. Die Auswahl erreichte am Samstagmittag mit einem Charterflieger aus Florenz die englische Hauptstadt. Dort stehen für die "Squadra Azzurra" am Samstag noch das Abschlusstraining auf der Anlage der Tottenham Hotspur im Norden der Stadt und die Pressekonferenz an.

Mit dabei ist wie angekündigt der verletzte Leonardo Spinazzola. Der 28 Jahre alte Linksverteidiger war nach seinem Achillessehnenriss am Samstag mit eingegipstem Bein und Krücken an Bord. Das EM-Endspiel will Spinazzola im Londoner Wembley-Stadion als Zuschauer verfolgen und die Mannschaft von der Seitenlinie aus unterstützen. Der Profi von der AS Rom hatte sich im EM-Viertelfinale gegen Belgien die Achillessehne gerissen und fällt nach einer Operation mehrere Monate aus.

Samstag, 13.15 Uhr

Milde UEFA-Strafe für England

Der englische Verband FA ist nach dem Fehlverhalten einiger Fans im Halbfinale gegen Dänemark mit einer eher milden Strafe davongekommen. Die UEFA verhängte eine Geldbuße in Höhe von 30.000 Euro. Bestraft wurde die Verwendung eines Laserpointers durch Zuschauer, die Störungen durch Fans während des Abspielens der dänischen Nationalhymne und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass sich die Fans beim Finale gegen Italien besser benehmen.

Samstag, 13 Uhr

Foden verpasst Englands Abschlusstraining

Angreifer Phil Foden hat das Abschlusstraining der englischen Nationalmannschaft vor dem EM-Finale gegen Italien verpasst. Der 21-Jährige vom englischen Meister Manchester City musste am Samstag aussetzen, weil er einen leichten Schlag abbekommen hat, wie der englische Verband FA mitteilte. Ein Einsatz von Foden sei "fraglich" , sagte Nationaltrainer Gareth Southgate. Bis auf den Offensivspieler nahmen alle Spieler an der Einheit im EM-Basislager der "Three Lions" in Burton upon Trent teil. Anschließend wollte die Mannschaft sich auf den Weg nach London machen.

Samstag, 11 Uhr

Italiens Nationalelf auf dem Weg nach London

Italiens Nationalmannschaft hat sich gegen 11 Uhr auf den Weg zum EM-Endspiel nach London gemacht. Gut gelaunt und bei strahlendem Sonnenschein stieg die Mannschaft am EM-Quartier der "Azzurri" in den Teambus. Anschließend sollte es per Charterflieger von Florenz nach London gehen, wo für die Mannschaft noch das Abschlusstraining und die Pressekonferenz anstehen. Das Team war nach dem Halbfinal-Sieg gegen Spanien am Dienstag aus London zurück nach Florenz geflogen, um sich dort auf das Finale vorzubereiten.

Samstag, 8 Uhr

Rom verzichtet nun doch auf Public Viewing im Olympiastadion

Die italienischen Fans können das Finale nun doch nicht im Olympiastadion von Rom verfolgen. Nach einem Beschluss der Polizei wurden entsprechende Pläne kurzfristig gestrichen, ursprünglich sollten bis zu 16.000 Tifosi für das Spiel am Abend zugelassen werden. Da es sich allerdings nicht um ein Sportevent, sondern um ein Public Viewing handle, könnten laut Anti-Corona-Regeln maximal 1.500 Personen ins Stadion. Wie die Spiele zuvor soll daher auch das Finale nun auf drei Großbildschirmen übertragen werden, die im Stadtzentrum aufgestellt wurden.

Samstag, 7.30 Uhr

Matthäus drückt Italien die Daumen

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält große Stücke auf Italiens Kapitän und drückt der "Squadra Azzurra" die Daumen. "Giorgio Chiellini verkörpert beide Seiten des Fußballs, als eisenharter Verteidiger und zugleich als lächelnder, sympathischer Sportsmann. Er hat die EM auf seine Weise geprägt" , schrieb der Weltmeister von 1990 in einer Kolumne. Der 36-Jährige von Juventus Turin sei der "Typ des Turniers" gewesen.

Samstag 7.30 Uhr

Chiellini hat Spaß bei der Arbeit

Italien braucht in der Tat Widerstandskraft und Gelassenheit. Beides verkörpert Kapitän und Abwehrchef Chiellini wie kein anderer.