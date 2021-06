Ungarns Verband: Keine Maskenpflicht im ausverkauften Stadion

PCR-Test am Stadion für 55 Euro

In Budapest müssen ausländische Fans mit dem Nachweis einer Impfung oder eines negativen PCR-Tests ein Armband am Stadion abholen, um Zutritt zu erhalten. Ungarische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bekommen das Armband über ungarische Nachweise einer Impfung durch ihre sogenannte "Immunitätskarte".

Fans können sich in einem von zwei Testbussen am Stadion testen lassen. Rund 55 Euro werden dafür verlangt. Mit einem negativen Test erhalten die Fans ein Armband als Nachweis für das negative Ergebnis. "Holen Sie sich Ihr Armband für einen negativen Coronatest so früh wie möglich, trinken Sie ein Bier und kommen Sie bequem am Stadion an", sagt der ungarische Verbandssprecher in dem Interview.

Ungarn bietet der UEFA die volle Auslastung

Ungarn und die UEFA pflegten zuletzt eine enge Verbindung. In den schwierigsten Zeiten der Pandemie, als mehrere Europapokalspiele nicht in den eigentliche vorgesehenen Ländern ausgetragen werden durften, lieferte Ungarn mit der Puskas Arena und anderen Stadien einen Zufluchtsort für die UEFA. Die Bundesligisten Leipzig und Mönchengladbach trugen hier ihre Heim- und Auswärtsspiele in der Champions League aus.