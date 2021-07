Die EURO 2020 in Baku - wo Menschenrechte wenig zählen

Tschechien und Dänemark treffen im Viertelfinale der EM am Samstag (03.06.2021) in Baku aufeinander - dem problematischsten Spielort der EURO 2020. Präsident Ilham Alijew führt das Land mit harter Hand wie einen Familienbetrieb - den er 2003 von seinem Vater Heyder übernommen hatte. Menschenrechte zählen in Aserbaidschan wenig.

Pressefreiheit und Menschenrechte? Kaum vorhanden

"Reporter ohne Grenzen" bescheinigen Aserbaidschan Platz 167 von 180 in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit. "Wer sich dem unablässigen Druck durch Schikanen, Schlägertrupps, Erpressung oder Kooptation nicht beugt, wird unter absurden Anschuldigungen zu Haftstrafen verurteilt", so die Einschätzung von "Reporter ohne Grenzen".