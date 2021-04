Koch sagte, dass es zwischen den Gastgeberländern Unterschiede geben könnte. Grundsätzlich sei er in der Frage aber zuversichtlich. "Es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit in allen Ländern mit Zuschauern, wenn auch wahrscheinlich begrenzt, stattfinden können", meinte der Schweizer Arzt, der seit dem 28. Januar die UEFA als medizinischer Berater bei der Planung unterstützt.

"Es geht nicht darum, dass man etwas ganz Wildes veranstaltet, sondern dass man das Risiko einschätzen kann und dass das verantwortbar ist", so Koch. "Am Schluss tragen aber die Länder, die das zulassen, die Schlussverantwortung."

Koch: "Ich hoffe, dass München einen Weg findet"

Zuletzt hatte es Diskussionen um die Frage nach Fans in den EM-Stadien gegeben, als UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in kroatischen Medien die Zulassung von Fans als Bedingung für die Gastgeberrolle erklärte.

Die EM ist vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf verschiedenen Städten geplant, darunter München. Eine Entscheidung darüber, welche Spielorte wirklich genutzt werden, soll Anfang April fallen. Bis zum 5. April haben die Städte Zeit, der UEFA ihre Pläne mitzuteilen. "Ich bin überzeugt, dass es in ganz Europa im Juni Juli möglich sein wird, auch mit Zuschauern Spiele zu veranstalten."

Koch nahm direkt Bezug auf München, wo nach aktueller Rechtslage keine Fans in die Stadien dürfen. "Ich hoffe, dass München einen Weg findet, damit das Ganze mit Zuschauern stattfinden kann. Wie groß dann die Auslastung im Stadion sein wird, das wird diskutiert", sagte Koch. Münchens Stadtverwaltung hatte sich irritiert über den Vorstoß des UEFA-Präsidenten gezeigt.

Mehrere Standorte gelten als fraglich, einige weichen in Zusammenarbeit mit ihren nationalen Regierungen dagegen die bestehenden Coronaregeln auf, um die Spiele mit Fans zu ermöglichen - beispielsweise Rumänien.

Corona-Tests sollen eine tragende Funktion haben

In den Niederlanden laufen derzeit Versuche mit 5000 Zuschauern während eines Spiels. " Auf diese Auswertung warten wir für die wissenschaftliche Beurteilung, was möglich sein wird. Da sind solche Tests fast ausschlaggebend", sagte der Mediziner Koch. In der Schweiz war Koch zu Beginn der Pandemie durch seine mediale Präsenz in seiner Rolle als Leiter der Abteilung "Übertragbare Krankheiten" beim Bundesamt für Gesundheit bekannt geworden. Von vollen Stadien wollte Koch angesichts der Pandemie nicht sprechen. "Aber es wird Stadien geben, wo viele Zuschauer, vielleicht sogar sehr viele Zuschauer anwesend sind" , sagte Koch.

Die Mannschaften werden sich in Blasen aufhalten müssen, so Koch. "Im Moment geht man davon aus, dass es genau gleich ist, wie es jetzt der Fall ist. Dass es relativ große Einschränkungen gibt und die Teams ziemlich stark abgeschottet sind."

Ob Impfungen bei der Organisation des Tuniers helfen können, ließ Koch offen. "Impfen ist immer eine Option, aber ob das schon reichen wird für die EURO im Juni, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh, weil viele sich noch nicht impfen lassen konnten", sagte Koch. "Was sicherlich momentan ein wichtiges Augenmerk ist, ist das Testen. Und das natürlich auch im Zusammenhang mit den Reisen. Heutzutage müssen sie testen, bevor sie eine Reise antreten können."

Zwölf Spielorte mit zahlreichen Wackelkandidaten

Die EM war eigentlich im Sommer 2020 geplant, musste im Zuge des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie in den Sommer 2021 verschoben werden. Immer wieder gibt es Kritik an dem Format mit zwölf unterschiedlichen Spielorten in unterschiedlichen Ländern. Vor allem Bilbao, Dublin, Glasgow und Baku galten zuletzt als mögliche Streichkandidaten in dem Programm - aber angesichts der Rechtslage in Deutschland auch München.