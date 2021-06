Die Favoriten auf den EM-Titel - Deutschland eher nicht

Womöglich feiert De Bruyne bei einem Elfmeterschießen gegen Portugal im Achtelfinale in seinen 30. Geburtstag am Montag hinein. Kollege Lukaku widerspricht voller Selbstbewusstsein: "Ich glaube nicht, dass es zum Elfmeterschießen kommt. Wir schaffen das vorher."

Belgien ist seit zwölf Länderspielen ungeschlagen, fuhr dabei zehn Siege und zwei Remis ein. Von den vergangenen 26 Länderspielen haben die Belgier überhaupt nur eines verloren, am 11. Oktober 2020 in der Nations League in England mit 1:2. Ansonsten gab es in diesem Zeitraum drei Remis und satte 22 Siege.

Portugal - Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Titelverteidiger Portugal, das ist Ronaldo, Ronaldo, und noch einmal Ronaldo. Unglaublich, was der Mann mit seinen 36 Jahren noch zu leisten vermag. Cristiano Ronaldo war an den vergangenen sechs der sieben Treffer Portugals bei dieser EM direkt beteiligt - fünf Mal traf er selbst, einmal war er der Vorbereiter. Er ist der erste Spieler seit Michel Platini im Jahr 1984, der in einer EM-Vorrunde fünf Tore erzielte - dem Franzosen gelangen damals sogar sieben Treffer in den ersten drei Partien.

Mit 14 Toren ist Ronaldo nun vor Platini (insgesamt neunTreffer) mit großem Abstand der Rekordtorschütze bei Europameisterschaften. Gegen Frankreich stellte er mit seinem Doppelpack sogar noch zwei Weltrekorde auf: Mit 109 Länderspieltoren holte er den iranischen Rekordhalter Ali Daei ein und mit 21 Treffern bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften überflügelte er den deutschen Rekordhalter Miroslav Klose (19 Tore).