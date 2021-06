Wenn die französische Fußball-Nationalmannschaft öffentlich auftritt - ob beim Training, bei der Ankunft mit dem Bus oder auch beim Einlauf zum ersten EM-Spiel gegen Deutschland in München - dann ist da seit Jahren auch immer dieser freundlich lächelnde Torhüter mit den dunkelbraunen Augen dabei: Hugo Lloris.

Lloris ist ein sympathischer, ruhiger und eher zurückhaltend wirkender Fußballer, einer der nicht viel redet, sondern seine Leistung sprechen lässt. Und als 34-jähriger Routinier hat er davon schon jede Menge auf den Platz gebracht.

Bei Tottenham spielt er immer

Seit mittlerweile neun Jahren steht der Mann, der gebürtig aus Nizza kommt, zwischen den Pfosten von Premier-League-Schwergewicht Tottenham Hotspur und ist nicht nur einer der konstantesten Keeper in England, sondern auch einer der Besten.

Lloris strahlt im Spiel eine große Ruhe aus und ist einer dieser Torhüter, der seinen Verteidigern vor ihm ein gutes Gefühl gibt - einfach weil er da ist, weil er noch hinter ihnen steht und Fehler ausbügeln kann. Ausgezeichnet sind seine Reflexe, auf der Linie hat es in den letzten Jahren kaum einen besseren in Europa gegeben.

Rohr: " Er ist eine Stütze der Mannschaft."

"Ein hervorragender Torhüter, der sehr intelligent ist" , meint Nigerias Nationaltrainer und Frankreich-Experte Gernot Rohr: "Als Kapitän gibt er dem Team Sicherheit. Er ist eine Stütze der Mannschaft."

Und trotzdem ist Hugo Lloris im letzten Jahrzehnt immer ein bisschen unter dem Radar geflogen. Klar, er wurde mit Frankreich 2018 Weltmeister, aber der Sprung zu einem absoluten Spitzenklub ist so etwas wie die Lücke im Lebenslauf beim 1,88 m großen Torhüter.

Nicht der kompletteste Keeper

Vielleicht fehlen ihm schlichtweg ein paar Prozentpunkte, um der komplette Torhüter zu sein. Lloris' Starfraumbeherschung ist gut, aber nicht sehr gut und er kann auch gut mitspielen, aber sicherlich auf einem anderen Niveau als der nur ein Jahr ältere Manuel Neuer, der im Gegensatz zum Franzosen eine neue Form des Torwartspiels prägte.

Sein Ansehen in der "Équipe Tricolore" ist trotzdem ungebrochen. Seit 13 Jahren gehört er zur Auswahl, seit fast zehn Jahren ist er Kapitän der französischen Mannschaft: Hugo Lloris ist so etwas wie der unaufgeregte Dauerbrenner und Ruhepol in der Abteilung "Tore verhindern".

126 Länderspiele seit 2008

Mittlerweile ist Lloris Rekordkapitän und 126-facher Nationalspieler. Bei seiner aktuellen Form gibt es wenig Grund daran zu zweifeln, dass Lloris die Weltmeisterschaft in eineinhalb Jahren in Katar nicht auch spielen wird. Ob eine weitere EM dazu kommt ist dagegen eher ungewiss.

Es könnte also seine letzte EURO sein. Nach der Finalniederlage gegen Portugal vor fünf Jahren, als er 120 Minuten fast beschäftigungslos, beim Schuss von Eder aber auch machtlos war, dürfte sein Hunger groß sein. Und wie man Europameister wird, das weiß Hugo Lloris: 2005 wurde er mit der französischen U-19 Europameister.

Stand: 18.06.2021, 16:58