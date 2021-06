Matthias Ginter - jetzt auch eine Größe im Turnier

Aber Ginter auf der Bank? Schwer vorzustellen. Der 27 Jahre alte Profi von Borussia Mönchengladbach ist der beste Zweikämpfer in der Gruppenphase der Europameisterschaft gewesen. Er gewann insgesamt 77 Prozent seiner Duelle, in der Luft waren es sogar 88 Prozent. Mehr als neun von zehn Pässen kamen im Schnitt an, Ginter war häufiger am Ball als die beiden anderen Innenverteidiger Mats Hummels und Antonio Rüdiger.

Zehn WM-Spiele ohne Einsatzminute

Matthias Ginter ist eine feste Größe in der Nationalmannschaft. Er, der zwei Teilnahmen an Weltmeisterschaften in seinem Lebenslauf stehen hat, aber weder 2014 in Brasilien noch 2018 in Russland in einem der zehn Spiele zum Einsatz kam. Bei der Europameisterschaft 2016 fehlte er im Kader, dafür war er bei den Olympischen Spielen in Rio dabei und gewann mit der deutschen Mannschaft die Silbermdaille, ein Jahr später war er dabei, als die Generalprobe für die WM in Russland mit dem Gewinn des Confed-Cups endete.

Im selben Sommer wechselte er von der Borussia aus Dortmund zu der nach Mönchengladbach. Auch, weil ihn der Anschlag auf sein Leben, das Bombenattentat, auf den Mannschaftsbus des BVB, sehr mitgenommen hatte. Die Luftveränderung, so sagten es Ginter und auch die Verantwortlichen der Dortmunder, würden ihm gut tun.

Gladbach zahlte die stolze Summe von 17 Millionen Euro, Sportdirektor Max Eberl wird es nicht bereuen. In der abgelaufenen Bundesligasaison stand Ginter zu jeder Minute auf dem Platz. Da sein Vertrag nur noch bis zum Sommer 2022 gültig ist, stellt sich für den Verein die Frage, ob er mit einer Ablöse für Ginter die Verluste wegen der Coronapandemie kompensieren.

Angeblich soll Bayer 04 Leverkusen intereesiert sein, sogar der FC Barcelona. Als Ginter kurz vor dem Beginn auf seine Situation im Verein angesprochen wurde, sagte er, dass er sich jetzt zunächst ganz auf die Nationalmannschaft konzentrieren wolle. Das zeugt von einer guten Medienschulung.

Stand: 26.06.2021, 14:30