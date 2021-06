Manuel Neuer - seine Statistik ist (noch) zum Haareraufen

Manuel Neuer kassiert das 0:1 gegen Ungarn.

Allerdings ist die Datenmenge so gering, dass die Aussagekraft der Tabelle zu vernachlässigen ist. Eher das Gefühl, der Mannschaft noch nicht geholfen zu haben, dürfte Manuel Neuer stören.

Müller wirft sich in die Bresche

Am Samtag (26.05.2021), nachdem die Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das Achtelfinale gegen England mit einem Training aufgenommen hatte, sprach Thomas Müller bei einer Pressekonferenz über die Defizite im Defensivverhalten. Dabei sprach er auch über seinen Mannschaftskollegen beim FC Bayern.

"Im Verbund wollen wir uns so gut unterstützen, dass wir dem Gegner am Ende vielleicht so eine Torchance geben, bei der sich Manu auch auszeichnen kann. Und nicht so eine Torchance geben, bei der egal ist, ob der Manu im Tor steht oder nicht" , sagte Müller.

Auch das wird Neuer noch nicht als Trost reichen. Ein paar Aktionen in Wembley, vielleicht die eine entscheidende, bei der Millionen wieder sagen werden, dass nur einer wie er den hält, das dürfte helfen.

Stand: 26.06.2021, 17:45