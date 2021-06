Keine Menschenrechte in Baku? Kein Problem für den Sport

Nationalstadion Baku in Aserbaidschan

Beim Europa-League-Endspiel in der Saison 2018/2019 durfte die Fußball-Welt das Nationalstadion in Baku bereits bestaunen, es gab jedoch auch viel Kritik an der Vergabe an das Stadion. Drei Spiele der Gruppe A und ein Viertelfinale der EM werden in dem Stadion ausgetragen. | mehr