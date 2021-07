Italien ist Europameister, Roberto Mancini der Finder

Donnarumma Spieler des Turniers

Das Endspiel, so dramatisch es auch angesichts des Elfmeterschießens war, gewann Italien verdient. Die Mannschaft von Roberto Mancini brauchte zwar ein bisschen, um sich von dem sehr frühen Rückstand zu erholen, aber sie gewann die Kontrolle und brauchte letztlich erst im Elfmeterschießen wieder die Hilfe von Gianluigi Donnarumma. Der Torhüter wurde von der Technischen Kommission der UEFA zum Spieler des Turniers gewählt.

Es wären aus der italienischen Mannschaft andere für diesen Titel eher infrage gekommen, etwa Jorginho, die beiden Innenverteidiger Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini, der Dribbler Lorenzo Insigne oder der Dribbler Federico Chiesa. Besser wäre gewesen, den Titel an einen Spieler einer anderen Nation zu vergeben, denn Italien bestach als Mannschaft, geformt vom wahren Star des Turniers, Roberto Mancini.

Eigentlicher Star: Roberto Mancini

Kurz bevor die Weltmeisterschaft 2018 begann, für die sich Italien nicht qualifiziert hatte, übernahm Mancini die Aufgabe des Nationaltrainers. Er setzte die Ziele hoch, im Grunde unverhältnismäßig hoch nach dem Debakel in den Playoffs gegen Schweden. Die Ergebnisse lauteten 0:1 und 0:0.

Dann kam Mancini, probierte fast 40 neue Spieler aus, änderte dies, änderte das. Vor allem änderte er, dass Italien nicht mehr mit Ergebnissen wie 1:0 und 0:0 in Verbindung gebracht wird.

34 Spiele ohne Niederlage für Italien

Zur Europameisterschaft, nach einer Serie von 27 Spielen ohne Niederlage, fand er dann einen Kader, in dem sich eine Startelf abgezeichnet hatte, aber es auch schon einen Plan gab, wer wie eingewechselt wird, wenn es die Umstände erfordern.

Im Endspiel von Wembley waren es weniger die Wechsel, die Besserung brachten. Es waren einige Änderungen, die nach der Pause zu erkennen waren. Italien griff weiter vorne und in einem leicht veränderten, breiter aufgestellten System an, um den Engländern auf den Flügeln weniger Raum zu geben. Chiellini räumte nicht nur hinten ab, sondern schaltete sich mehr in Angriffe ein, sorgte für Überzahlsituationen im Mittelfeld.