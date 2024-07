Rechtsextremismus Türkischer Fanmarsch wegen "Wolfsgruß" beendet Stand: 06.07.2024 18:06 Uhr

Der "Wolfsgruß" der rechtsextremen Bewegung "Grauen Wölfe" ist vor dem Spiel der Türkei in Berlin vielfach gezeigt worden. Ein Fanmarsch wurde abgebrochen, Präsident Recep Tayyip Erdogan wird zum Spiel erwartet.

Der Treffpunkt der türkischen Fans vor dem Viertelfinale in Berlin gegen die Niederlande (Anpfiff um 21 Uhr) war der Breitscheidplatz in Berlin. ARD-Reporter berichteten, dass der Gruß vielfach gezeigt wurde. Die UEFA-Disziplinarkammer hatte den Spieler Merih Demiral gesperrt, nachdem er beim Achtelfinalsieg gegen Österreich in Leipzig die Geste gezeigt hatte.

Die Berliner Polizei beendete einen Fanmarsch türkischer Fans, weil viele Menschen dort die Geste zeigten. Die Fans seien aufgefordert worden, "sich individuell zum Stadion" zu begeben, teilte die Polizei mit.

Empörung über Sperre in der Türkei

In der Türkei hatte die Sperre von Demiral teilweise Empörung ausgelöst. Eine Fangruppe rief dazu auf, den Gruß im Berliner Olympiastadion bei der Nationalhymne zu zeigen. Präsident Recep Tayyip Erdogan änderte kurzfristig seine Reisepläne und kündigte einen Besuch des Spiels an.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Der türkische Verbandspräsident Mehmet Büyükekşi zog die Unabhängigkeit der UEFA-Kammer in Zweifel, das Urteil gegen den Spieler sei unverhältnismäßig. Bei der Türkei werde mit zweierlei Maß gemessen. "Diese voreingenommene und unfaire Entscheidung hat unsere gesamte Nation zutiefst enttäuscht." Belege für seine Vorwürfe lieferte er nicht.

Auch Özil solidiarisiert sich

Mesut Özil, deutscher Weltmeister von 2014, solidarisierte sich mit Demiral und teilte ein Bild des Spielers beim Zeigen des Grußes bei Instagram.

"Graue Wölfe" Als "Graue Wölfe" werden Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü"-Bewegung bezeichnet. In Deutschland wird diese vom Verfassungsschutz beobachtet. Verboten ist die Organisation jedoch nicht, ebensowenig ihre Symbole. Die Voraussetzungen für ein Vereinsverbot sind hoch: Die Zwecke oder Tätigkeiten des Vereins müssten Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten. Die "Grauen Wölfe" gelten als größte rechtsextreme Bewegung in Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet ihr rund 12.000 Anhänger zu. In der Türkei ist die ultranationalistische Partei MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Pädagoge: Gefährliche Wirkung auf Jugendliche

Der Autor und Pädagoge Burak Yilmaz hatte im Gespräch mit der Sportschau Demiral für das Zeigen des Grußes kritisiert. Davon gehe eine gefährliche Wirkung gerade auf junge Menschen aus, die das Symbol als etwas Normales wahrnehmen könnten.

Der "Wolfsgruß" auf dem Breitscheidplatz in Berlin

"Das politische Programm der "Grauen Wölfe" sieht eine Türkei nur für Türken vor. Sie wollen eine homogenisierte Gesellschaft, in der Minderheiten verachtet werden" , sagte Yilmaz, der seit Jahren zu den "Grauen Wölfen" recherchiert. Die rechtsextreme Bewegung habe es durch Demirals Unterstützung leichter, neue Anhänger zu rekrutieren.