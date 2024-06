liveblog Alles Verrückte zur Fußball-EM Skurril, witzig, abseitig - der bunte EM-Liveblog Stand: 13.06.2024 20:00 Uhr

Freitag geht es los - die Heim-EM startet mit dem Duell Deutschland gegen Schottland. Witziges zu diesem Spiel und was sonst noch Skurriles bei der EM passiert, gibt es hier im Liveblog.

EM-Orakel: Bisher steht es 3:3

Auch vor der Fußball-EM werden wieder zahlreiche Tiere vor Futternäpfe und Kameras gesetzt - und sollen das richtige Ergebnis eines bestimmten Spiels tippen. Für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am Freitag (14.06.2024, 21 Uhr) wurden bisher folgende Tiere und ihre Flaggenvorlieben in die Öffentlichkeit befördert: Seelöwin Hilla aus dem Zoo Leipzig, Pony Fiona aus dem Wild- und Freizeitpark Höllohe in Teublitz, Hund Oscar aus Bocholt, Erdmännchen aus Chemnitz, Flachlandtapir Theo aus Münster, Orang-Utan Walter aus Dortmund, und ein Tropfen Darmbakterien aus Furtwangen. Nach bisherigem Orakel-Tippen steht es 3:3.



Und so haben die Orakel bisher getippt:



Hilla - 1:1

Erdmännchen - Sieg Deutschland

Theo - Sieg Schottland

Walter - Sieg Schottland

Darmbakterien: Sieg Deutschland

Fiona - noch nicht getippt

Oscar - noch nicht getippt

Schotte läuft zu Fuß 1.500 km nach München

https://www.br.de/nachrichten/bayern/zum-em-spiel-der-schotten-1-500-kilometer-zu-fuss-nach-bayern,UFTNaIA



https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/schotte-craig-ferguson-wandert-zu-fuss-zur-fussball-em-deutschland-stuttgart-100.html

Orgelduell in Berlin zum Eröffnungsspiel

Zum Eröffnungsspiel der Fußball-EM zwischen Deutschland und Schottland am Freitag laden deutschlandweit Tausende Kneipen, Biergärten oder auch die sogenannten "Fanzones" mit großen Leinwänden zum "Public Viewing". Ein besonders Fußballerlebnis verspricht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Zum "Public Viewing" gibt es ein Orgelduell. Die Musiker Sebastian Heindl und Jack Day vertreten jeweils eine Mannschaft und begleiten den aus München übertragenen Spielverlauf live auf der großen Orgel, wie die Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mitteilte. Der Eintritt ist frei.