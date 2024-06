Ungarn hofft auf Achtelfinale Schock und Jubel bei Ungarn nach Sieg gegen Schottland Stand: 23.06.2024 23:18 Uhr

Und wieder entscheidet ein Tor in der Nachspielzeit: Ungarn traf gegen Schottland in der 90.+10. Minute. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung.

Ungarn hat seine EM-Achtelfinal-Hoffnungen mit einem späten 1:0 (0:0) gegen Schottland erhalten. Für das Team von Coach Marco Rossi traf am Mittwochabend in Stuttgart Kevin Csoboth in allerletzter Minute. Ungarn ist nun Tabellendritter mit drei Punkten - mit etwas Glück schaffen sie es als einer der vier Besten Gruppen-Dritten in die Runde der besten 16. Schottland verabschiedet sich als Gruppenletzter mit einem Punkt.

Drama nach Zusammenprall und Varga-Verletzung

Überschattet wurde die Partie von einem Schreckmoment: Nach einem Freistoß der Ungarn knallten der schottische Tormann Angus Gunn, Schottlands Anthony Ralston und Ungarns Angreifer Barnabas Varga auf Höhe des Elfmeterpunktes zusammen (79.). Varga wurde dabei an der Hüfte ausgehebelt und kam unglücklich mit dem Kopf auf.

Torschütze Kevin Csoboth streckt das Trikot von Barnabas Varga in die Höhe

Varga blieb liegen, verkrampfte und musste behandelt werden. Nach rund fünf Minuten Behandlungspause wurde der 29-Jährige vom Platz getragen. Zum Gesundheitszustand des 14-fachen ungarischen Stürmers ist aktuell nichts bekannt - kurz nach Abpfiff gab es aus dem Stuttgarter Krankhenaus zumindest leichte Entwarnung: Varga sei bei Bewusstsein und ansprechbar, hieß es. Ungarns Fußballverband schrieb auf "X", Varga sei stabil.

Achtelfinalchance nur bei Sieg

Sportlich war schon vor Anpfiff im "Spiel um Platz drei" in der Gruppe A zwischen Schottland und Ungarn klar: Wer als einer der vier besten Gruppendritte will, braucht einen Sieg. Schottland ging mit einem Punkt aus dem Remis gegen die Schweiz, Ungarn mit null Zählern nach den Niederlagen gegen die Schweiz und Deutschland ins Spiel.

Schottland: Dominanter Beginn ohne Zählbares

Trotz – oder auch – wegen des Drucks, gewinnen zu müssen: Beide Teams zeigten lange Zeit einen ziemlich mittelmäßigen Auftritt. Schottland übernahm zu Beginn das Zepter, hatte in den ersten zehn Minuten 75 Prozent Ballbesitz, gewann 70 Prozent der Zweikämpfe, spielte in den ersten 20 Minuten 179:66 Pässe, kurz: Schottland war das dominierende Team. Die "Bravehearts" schossen im ersten Duell bei der Nationalmannschaften bei Europameisterschaften aber einfach nichts aufs Tor. Nicht einen Ball brachte das Team von Schottland-Trainer Steve Clarke auf das von RB-Leipzig-Profi Peter Gulacsi gehütete ungarische Tor.

Erster Schottland-Torschuss nach 54 Minuten

Schottland tat sich gegen das robuste Auftreten der Ungarn schwer. Die erste Ecke brachte Schottland erst nach 48 Minuten Richtung Tor. Der erste Torschuss kam dann in der 54. Minute - Che Adams verzog aber.

Orban köpft ( abseitsverdächtig ) an die Latte

Das ungarische Team begann die Partie äußerst vorsichtig und defensiv. Bei schottischen Angriffen stand das Team vom italienischen Coach Marco Rossi vor allem zu Beginn der Partie mit zehn Mann in der eigenen Hälfte. Erst nach einem Schuss von SC-Freiburg-Angreifer Roland Sallai (35.) wurden die Ungarn mutiger. Der 27-jährige Bundesliga-Profi verzog aus 20 Metern noch.

Kurz darauf kam Abwehrspieler Willi Orban der ungarischen Führung schon näher: Nach wunderschöner weicher Flanke von Dominik Szoboszlai köpfte Orban aus Nahdistanz an die Latte (41.). Gezählt hätte der Treffer vermutlich trotzdem nicht: Orban stand bei der Vorarbeit seines früheren Leipziger Teamkollegen knapp im Abseits. Auch Szoboszlai durfte in der ungarischen Druckphase kurz vor der Pause noch einmal abziehen: Aus 18 Meter schoss er aber gut einen halben Meter drüber.

Bruch im Spiel nach Varga-Verletzung

Nach der Pause wurde die Partie offener, spannender und hatte mehr Torraumszenen. Wirklich mitreißend war das Spiel aber lange nicht.

Dagegen wurde die Partie vom Vaga-Schreckmoment überschattet (69.). Die Ungarn, die angetrieben von Szoboszlai besser aus der Pause kamen, reagierten geschockt auf die Verletzung des Mitspielers. Den Bruch im Spiel konnte auch der immer wieder anspielbare Liverpool-Superstar lange Zeit nicht auffangen.

Ungarn in der Nachspielzeit nur an den Pfosten

Erst in den Schlussminute und der zehnminütigen Nachspielzeit wurde es nochmal hektisch. Ungarn bekam die zweite Luft und hatte Chancen zum Sieg: bei den beiden besten Möglichkeiten scheiterte Andras Schäfer an Angus Gunn (90.), dann konnte auch Szoboszlai den schottischen Keeper nicht überwinden (90.+1.). Kevin Csoboth traf zunächst nur den Pfosten (90.+2.), bevor er aus der Distanz zum spielentscheidenden Tor vollendete (90.+10..).

Bei der besten schottischen Chance im Siel scheiterte Lawrence Schankland an Gulacsi (90.+8.).