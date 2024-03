Elfmeter-Krimi in den Playoffs Georgien bezwingt Griechenland und fährt zur EM Stand: 26.03.2024 20:55 Uhr

Georgien hat sich erstmals für eine Fußball-Europameisterschaft qualifiziert.

Im Playoff-Endspiel sicherten sich die Georgier am Dienstag (26.03.2024) mit einem Zitter-Sieg gegen Griechenland eines der letzten drei Tickets für die Endrunde im Sommer in Deutschland.

Keine Tore in 120 Minuten

Das Team des ehemaligen Bayern-Profis Willy Sagnol setzte sich mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen die Griechen durch. Zuvor hatte es nach der regulären Spielzeit und Verlängerung 0:0 gestanden.

Bei der EM treffen die Georgier in der Gruppenphase nun auf Portugal, Tschechien und die Türkei. In einer äußerst schwachen Partie gab es für die Zuschauer in der georgischen Hauptstadt Tiflis kaum Höhepunkte zu sehen. Auch Georgiens Superstar Chwitscha Kwarazchelia konnte kaum in Szene gesetzt werden.

Zweimal Rot an der Seitenlinie

Hitzig wurde es vor dem Elfmeterschießen nur einmal, als der Schiedsrichter in der Halbzeit plötzlich zwei Rote Karten verteilte: eine an Georgiens Ersatzkeeper Giorgi Loria sowie eine an einen griechischen Spieler, der wohl nicht mal im Kader stand. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung an der Seitenlinie gegeben.