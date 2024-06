Aufstellung von Deutschland Nagelsmann verzichtet auf Rotation gegen die Schweiz Stand: 23.06.2024 20:37 Uhr

Beim DFB-Team bleibt es dabei: Never change a winning team. Auch gegen die Schweiz setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf seine bewährte Elf.

Alles bleibt beim Alten: Auch gegen die Schweiz (ab 21 Uhr im Livestream, Radioreportage und Ticker) setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die gleiche Startelf wie schon bei den Vorrunden-Siegen gegen Schottland und gegen Ungarn.

Die deutsche Aufstellung gegen die Schweiz Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Die Sportschau-Experten Almuth Schult, Thomas Broich, Thomas Hitzlsperger und Bastian Schweinsteiger plädierten vor der Partie für Wechsel in der ersten Elf. Nagelsmann sah das anders und hatte schon vor der Partie angekündigt, auf Rotation verzichten zu wollen.

Im ARD-Interview begründete Nagelsmann die Aufstellung derselben elf Spieler erneut damit, dass seine Stammelf noch nicht allzu viele Partien gemeinsam absolviert habe. So könne das Team weiter Sicherheit gewinnen. Der Bundestrainer kündigte allerdings an, dass er eventuell früher auswechseln werde als zuletzt gegen Schottland und Ungarn.

Als Gruppensieger ins Achtelfinale?

Für die DFB-Elf geht es gegen die Schweiz um den Gruppensieg in Gruppe A. Nur bei einer Niederlage wird die deutsche Nationalelf von den Schweizern noch vom ersten Platz verdrängt. Qualifiziert für das Achtelfinale ist die DFB-Auswahl bereits.

Sollten Manuel Neuer und Co. Gruppensieger werden, trifft die DFB-Elf im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Gruppe C mit Favorit England, Slowenien, Dänemark und Serbien. Welcher Gegner es dann genau sein würde, klärt sich am Dienstag (24.6.2024) um 21 Uhr. Das Achtelfinale würde am 29.06.2014 um 21 Uhr in Dortmund steigen.

Bei Niederlage geht es gegen den Zweiten der Gruppe B

Sollte Deutschland die Partie gegen die Schweiz jedoch verlieren, würde es im Achtelfinale gegen den Gruppenzweiten aus der Gruppe B gehen. Möglich wäre dann ein Aufeinandertreffen mit Italien, Kroatien oder Albanien. Der genau Gegner würde dann am morgigen Montag (24.6.2024) ab 21 Uhr ermittelt. Die Achtelfinal-Begegnung würde dann am 29.6.2024 um 18 Uhr in Berlin steigen.