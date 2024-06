Alles Wichtige zum deutschen Spiel Live-Blog: Harry Kane würdigt deutsche Nationalmannschaft Stand: 16.06.2024 15:08 Uhr

Am Mittwoch (18 Uhr) geht es weiter: Deutschland trifft bei der Fußball-EM 2024 in Stuttgart auf Ungarn. Hier gibt es alle Infos zum Spiel.

16.06., 13:11 Uhr: Harry Kane würdigt Leistung des DFB-Teams

Das starke 5:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland hat bei Englands Stürmerstar Harry Kane Eindruck hinterlassen: "Es war ein großartiges Spiel", sagte der Profi vom FC Bayern München. Gleichzeitig vermutete der Angreifer, dass eine Menge Druck vom DFB-Team abgefallen sei: "Ich bin mir sicher, dass sie erleichtert sind."

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann verfüge über "fantastische Spieler", sagte der 30-Jährige weiter. Auf die Frage, ob Kane lieber Kai Havertz oder Niclas Füllkrug in der deutschen Sturmspitze sehen will, antwortete dieser aber nur lachend: "Das ist nicht meine Entscheidung." Er wünsche Deutschland "alles Gute - aber mein Fokus liegt natürlich auf England".

16.06., 12:47 Uhr: Nagelsmann zieht nach Familientag Zügel an

Der Familientag ist vorbei, jetzt heißt es für die deutsche Nationalmannschaft: Zurück zum Ernst des Lebens, zurück zur Arbeit! Am Samstag durften Angehörige die Spieler im Quartier in Herzogenaurach besuchen, Sonntagfrüh reisten die Familien wieder ab. Nagelsmann setzte direkt im Anschluss eine individuelle Trainingseinheit an und mahnte an, dass der volle Fokus sich jetzt auf den zweiten Gruppengegner Ungarn richten müsse (Mittwoch, 19.06.2024, 18 Uhr, live im Ersten, im Livestream sowie im Audiostream und im Liveticker auf sportschau.de ).