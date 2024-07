Fußball-EM in Deutschland Gastgeberstädte ziehen positive Bilanz Stand: 03.07.2024 14:35 Uhr

Die Fußball-EM neigt sich so langsam dem Ende, die ersten Gastgeberstädte ziehen Bilanz. Und die fällt positiv aus. Einziger Makel, und da sind sich alle einig: das Wetter.

Frankfurt: Nur ein Unwetter sorgt für Ärger

Friedliche Partystimmung mit bunten Fanwalks, Verbrüderungsszenen zwischen den Anhängern und nur wenige Rettungseinsätze - das gab es in Frankfurt. Das Deutsche Rote Kreuz sprach von einer "äußerst friedlichen Veranstaltung" und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband freute sich über "Fantouristen aus ganz Europa" . Größter Aufreger war ein Unwetter beim Vorrundenspiel zwischen Polen und Österreich, bei dem in der Fanzone eine Windböe einen Baum umriss.

Köln: Schotten sorgen für Stimmung

Zufriedenheit auch in Köln. In der Domstadt sorgten vor allem schottische Fans für Begeisterung. "Mein Highlight war es, als die Schotten 'God save cologne' ('Gott schütze Köln') gesungen haben" , sagte Sportdezernent Robert Voigtsberger. Oberbürgermeisterin Henriette Reker erklärte, sie habe "nur gute Rückmeldungen" bekommen, und auch die Bilanz der Polizei fiel positiv aus. Es seien 20 Menschen in Gewahrsam genommen worden, sagte Sprecher Polizei Christoph Schulte, was bei hunderttausenden Besuchern "eine kleine Zahl" sei.

Gelsenkirchen poliert Image auf

Zum Start lief es schlecht in Gelsenkirchen: Ein englischer Fans bezeichnete die Stadt als "Drecksloch" und beim ersten Spiel gab es Transportprobleme. Das Image, die kleinste und ärmste EM-Gastgeberstadt zu sein, konnte Gelsenkirchen allerdings dennoch aufpolieren.

"Wir haben ein tolles Stadion und tolle Menschen" , sagte Öberbürgermeisterin Karin Welge: "Wir haben ein tolles Turnier auf die Beine gestellt und uns als Gelsenkirchen so präsentiert, wie wir sind - weltoffen, herzlich und gastfreundlich." Das sahen dann hinterher auch die englischen Fans ein.

Leipzig: Besser als 2006

Wenn die Polizei ihre Einsätze "noch lange in guter Erinnerung behalten wird" , dann kann es so schlimm ja nicht gewesen sein. Die Polizei Leipzig jedenfalls zog "ein positives Fazit aller vier Spieltage" in der Messestadt. Zufriedenheit auch in der Fanzone. Das Areal auf dem Augustusplatz war ein Zuschauermagnet. "Das ist einmalig. Das ist mit 2006 nicht zu vergleichen" , freute sich Projektkoordinator Stefan Schmidt. Auch sportlich war die Bilanz positiv: Portugals Cristiano Ronaldo und Kroatiens Luca Modric waren da, Titelfavorit Frankreich gab sich die Ehre und am Ende jubelten die glücksbeseelten Türken.