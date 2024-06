EM 2024 "Fuck UEFA" - Dänemark zahlt Strafe, andere wehren sich Stand: 28.06.2024 11:18 Uhr

Die UEFA hat Dänemark für ein Plakat mit der Aufschrift "Fuck UEFA" bestraft, auch Rumänien droht Ärger. Andere europäische Team wehren sich gegen solche Strafen.

Die UEFA-Disziplinarkammer verhängte zu Beginn der Woche eine Strafe von 10.000 Euro gegen den dänischen Verband. Fans der dänischen Mannschaft hatten beim Spiel in Frankfurt gegen England ein Plakat hochgehalten, das laut UEFA "unangemessen für eine Sportveranstaltung" ist. Gemeint war ein Banner mit der Aufschrift "Fuck UEFA" ("scheiß UEFA").

Am Wochenende sollen nach Informationen der Sportschau weitere Strafen der Kammer bekannt gegeben werden. Ein Kandidat für eine ähnliche Strafe ist der Verband Rumäniens, weil rumänische Fans beim Spiel in Köln gegen Belgien ein Banner mit der Aufschrift "UEFA Mafia" gezeigt hatten.

Rumänische Fans zeigen in Frankfurt ein Banner mit der Aufschrift "UEFA Mafia"

Dänischer Verband will Rechnung an Fans weitergeben, andere wehren sich

Dänemarks Verband DBU wird die Strafe akzeptieren und bezahlen, sagte DBU-Direktor Erik Brøgger Rasmussen. "Aber wir wollen diejenigen, die dieses Banner mitgebracht haben, identifizieren und die Rechnung an sie weitergeben." Fans sollten es sich künftig "zweimal überlegen" , ob sie "ein Banner mit dieser Sprache ins Stadion bringen" , so Rasmussen. Nicht alle Verbände und Klubs gehen wie die DBU vor. Viele setzten sich in der Vergangenheit zur Wehr.

Young Boys Bern argumentierte: "'Scheiße' heißt nicht unbedingt 'Scheiße'"

Bei einem Europapokalspiel von Young Boys Bern 2021 sangen die Berner Fans "Scheiß UEFA". Der Klub widersprach der folgenden Bestrafung durch die Disziplinarkammer, die sich auf Gesänge "Fuck UEFA" berief. Der Klub argumentierte, dass es auf Schweizerdeutsch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Wortes gebe. "Scheiße" müsse dem Klub zufolge "nicht unbedingt 'Scheiße' bedeuten" .

Der Begriff könne auch Unmut ausdrücken, wenn bestimmte Dinge nicht funktionierten. "Im vorliegenden Kontext sind die 'Scheiß UEFA'-Gesänge eher eine Bekundung der Unzufriedenheit als eine Beleidigung" , so Young Boys Bern - Einspruch abgewiesen.

Fans von Young Boys Bern im Spiel gegen Ferencvaros Budapest - riefen sie "Scheiß UEFA"?

Roter Stern Belgrad beruft sich auf Meinungsfreiheit

Gesänge "UEFA Mafia" gab es bei Roter Stern Belgrad im Spiel gegen RB Leipzig im November 2023. Der Klub führte an, dass aus seiner Sicht die Meinungsfreiheit eingeschränkt werde. "Es geht nicht um Diffamierung, sondern um eine satirische Einordnung" , so Roter Stern. Die UEFA sollte zudem nicht darüber entscheiden, was eine Beleidigung gegen sie selbst ist und was nicht. Denn das sei ein Interessenkonflikt, meinte der Klub - Einspruch abgewiesen.

Fans von Roter Stern Belgrad beim Heimspiel gegen Leipzig

"UEFA Mafia" stand auch auf einem Plakat von Fans des schwedischen Klubs Malmö FF im Spiel gegen Union Berlin im Oktober 2022. Die Verteidigung des Klubs: Das Banner sollte keine Provokation darstellen, "sondern vielmehr eine gewisse Unzufriedenheit der Fans mit der aktuellen komplexen politischen Situation des Fußballs ausdrücken" . Einspruch abgewiesen.

Brann Bergen sammelt Geld für Verhandlung vor dem CAS

Mit den Strafen will sich ein Klub nicht mehr zufrieden geben. Der norwegische Klub Brann Bergen spielte in der Champions League der Frauen gegen den österreichischen Klub SKN St. Pölten. Nach einem nicht gegebenen Freistoß riefen Bergens Fans "UEFA Mafia", eine Strafe von 5.000 Euro folgte. Dieselbe Strafe folgte für eine Banner mit der Aufschrift "UEFA Mafia" in einem Spiel gegen den FC Barcelona.

Fans von Brann Bergen bei einem Heimspiel in der Champions League der Frauen gegen den FC Barcelona