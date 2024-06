Nach Verletzung Die "Nase der Nation" - Mbappé trotz Maske wohl auf der Bank Stand: 21.06.2024 09:34 Uhr

Superstar Kylian Mbappé könnte im zweiten Gruppenspiel von Frankreich bei der EM 2024 gegen die Niederlande wohl trotz gebrochenem Nasenbein auflaufen. Am Abschlusstraining nahm er mit Maske teil. Wie wichtig ist der Angreifer für die "Équipe Tricolore"?

Viele Fußballfans dürften sich noch an die "Wade der Nation " erinnern. Bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz bangte Deutschland vor dem Finale um den Einsatz von Michael Ballack, der an einer Muskelverletzung laborierte. Mit gutem Ausgang: Der "Capitano", damals absoluter Führungsspieler und uneingeschränkter Anführer des DFB-Teams, wurde rechtzeitig fit, konnte die Endspiel-Niederlage gegen Spanien (0:1) aber nicht verhindern.

Frankreich bangt um Einsatz von Kylian Mbappé

Bei der EM 2024 in Deutschland gibt es die "Nase der Nation" - und zwar bei der französischen Nationalmannschaft. Kylian Mbappé brach sich im Auftaktmatch gegen Österreich (1:0) in der Schlussphase die Nase.

Ob der Kapitän der "Bleus" im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande (Freitag, 21.06.2024, um 21 Uhr live im Ersten und im Livestream auf sportschau.de) auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden.

Bereits mehrere Masken angefertigt

Mbappé trainierte am Donnerstag (20.06.2024) mit einer für ihn angefertigten Spezialmaske, mit der er gegen die Niederländer aber wohl nicht auflaufen darf. Denn: Die Maske ist in den französischen Landesfarben gehalten und die UEFA erlaubt nur einfarbige Masken. Wie unter anderem das Radionetzwerk "RMC Sport" berichtete, sollen aber bereits mehrere Masken für Mbappé angefertigt worden sein.

Ohnehin habe der 25-Jährige mit der Maske gefremdelt, so die französischen Sportttageszeitungen "L'Équipe" und "Le Parisien" am Freitag (21.06.2024). Mbappé habe im Training mit ihr zu kämpfen gehabt. Demnach hatte er die Maske immer wieder zurechtgerückt, auch Betreuer mussten helfen.

Coach Deschamps rechnet fest mit Mbappé-Einsatz

Coach Didier Deschamps zeigte sich auf der Pressekonferenz zum Spiel am Donnerstagabend trotzdem äußerst zuversichtlich, auf den Angreifer zurückgreifen zu können. "Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht" , erklärte der 55-Jährige. Laut überstimmenden Medienberichten plant Deschamps, den Superstar gegen die Niederlande zunächst für die Bank ein.

"Es geht ihm sehr gut" , betonte auch Offensivkollege Antoine Griezmann, der mit auf dem Podium saß. Die Schwellung durch den Nasenbeinbruch sei etwas zurückgegangen, sagte der 33-Jährige kurz vor Deschamps Ausführungen.

Gegen Österreich Tor-Vorbereiter

Ein spielbereiter Mbappé wäre für Frankreich gegen die Niederlande ein enormes Pfund. Beide Teams haben ihr erstes Spiel gewonnen (Oranje mit 2:1 gegen Polen), dem direkten Duell kommt beim Kampf um den Gruppensieg immense Bedeutung zu. Klar, dass Deschamps auf einen Einsatz von Mbappé hofft.

Der 25-Jährige ist in der "Equipe Tricolore" Kapitän und Führungsspieler und jederzeit in der Lage, ein Spiel mit einer Aktion zu entscheiden oder ihm eine neue Wendung zu geben. Auch gegen Österreich hatte er großen Anteil am spielentscheidenden Treffer, einem Eigentor von Maximilian Wöber.

Top-Torquote für Mbappé im Nationalteam

Wie wichtig Mbappé fürs französische Nationalteam ist, verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen. In seinen ersten 49 Länderspielen hat der 25-jährige Weltmeister von 2018 "nur" 17 Treffer erzielt, doch allein in den zurückliegenden 31 Einsätzen traf er 30 Mal.

Neun Tore gelangen ihm allein in der Qualifikation zur EM 2024, und es wäre keine Überraschung, wenn er während des Turniers in Deutschland von Rang drei der französischen Rekordschützen auf Rang zwei vorstoßen würde. Mit seinen aktuell 47 Toren liegen vor ihm nur noch Mannschaftskollege Olivier Giroud (57) und Sturm-Legende Thierry Henry (51).

Bei Weltmeisterschaften top, bei Europameisterschaften noch nicht

Seine Turnierbilanz ist indes ambivalent: 12 Tore und drei Assists in 14 WM-Spielen sind absolut herausragend. 2021 aber, bei seiner ersten EM-Teilnahme blieb er ohne Treffer. Er leistete immerhin zwei Vorarbeiten, schied aber mit den Franzosen bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz (3:3, 4:5 im Elfmeterschießen) aus.

Olivier Giroud ein heißer Kandidat

Giroud wäre aktuell der erste Ersatzkandidat, sollte Mbappé gegen die Niederlande doch nicht mitwirken können oder präventiv geschont werden. Der 37-Jährige ist ein klassischer Zentrums- und Abschlussstürmer, hat in seiner langen Karriere so gut wie alles erlebt und funktioniert eigentlich immer, wenn er gebraucht wird. Das Tempo und die Dynamik des 25-jährigen Mbappé hat Giroud nicht.

Trotzdem wäre er eine "Eins-zu-Eins"-Alternative, die logische Wahl sozusagen. Denn Mbappé, der bei Paris St. Germain in der abgelaufenen Saison meist über die linke Angriffsseite kam, spielte im französischen Auftaktmatch gegen Österreich in der Mitte. Flankiert wurde er dabei von den Außenstürmern Marcus Thuram und Ousmane Dembélé.

Randal Kolo Muani ist außer Form

Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani kam gegen Österreich kurz vor Spielende für Mbappé ins Spiel. Er ist ein weiterer Kadidat fürs Zentrum. Der Ex-Frankfurter ist indes seit seinem 95-Millionen-Euro-Wechsel zu Paris St. Germain ein Schatten seiner selbst, sucht Form und Selbstvertrauen. Neun Tore in 39 Pflichtspielen stehen für Kolo Muani seit seinem Wechsel in die französische Hauptstadt in der Statistik.

Keine EM-Träume ohne Kylian Mbappé

Fakt ist also: Weder Giroud noch Kolo Muani könnten Mbappé, der zu den weltbesten Spielern mit einem riesigen Repertoire an Fähigkeiten gehört, komplett ersetzen. Deshalb werden auch weiterhin alle Blicke auf den Superstar gerichtet sein. Die Träume vom ersten EM-Titel Frankreichs seit 2000 stehen und fallen mit Mbappé. Er ist ein "Unersetzlicher". Und deshalb werden weiterhin alle Blicke auf ihn gerichtet sein - auf die "Nase der Nation".