Testländerspiele vor der EM Belgien müht sich zum Erfolg, auch Frankreich jubelt Stand: 05.06.2024 23:11 Uhr

Belgien hat das vorletzte Testspiel vor der EM gewonnen, doch geglänzt hat die Mannschaft von Domenico Tedesco nicht. Auch Dänemark und Frankreich siegten.

Auf Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco wartet nach dem vorletzten Test vor der Fußball-EM noch Arbeit. Die Mannschaft des früheren Bundesliga-Coaches mühte sich in Brüssel gegen Montenegro zu einem glanzlosen 2:0 (1:0) und offenbarte dabei vor allem im Abschluss einige Schwächen.

Kapitän und Starspieler Kevin De Bruyne (44.) traf in seinem 100. Länderspiel zur Führung, erst spät erhöhte Leandro Trossard (90.+3) per Foulelfmeter.

Unter Tedesco ist Belgien ungeschlagen

Die Belgier, die seit Tedescos Amtsantritt im Februar 2023 ungeschlagen sind, erspielten sich in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen, scheiterten aber immer wieder an Montenegros starkem Torhüter Matija Sarkic. Aus der Bundesliga standen Torhüter Koen Casteels, der den VfL Wolfsburg in diesem Sommer verlässt, und Leipzigs Lois Openda in der Startelf. In der zweiten Halbzeit wechselte Tedesco munter durch, nach Gelb-Rot gegen Milos Brnovic (88.) spielte sein Team dazu in Überzahl.

Der letzte Härtetest der Belgier steht am Samstag gegen Luxemburg an. Bei der EM müssen die "Roten Teufel" in Gruppe E gegen die Slowakei, Rumänien und die Ukraine ran.

Mbappé trifft und legt auf: Frankreich holt Pflichtsieg

Kylian Mbappé hat Frankreichs Nationalteam zu einem Pflichtsieg kurz vor der Titelmission bei der EM geführt. Der Kapitän der Equipe Tricolore, dessen Wechsel zum Champions-League-Gewinner Real Madrid am Montag bekannt gegeben worden war, erzielte beim 3:0 (1:0) gegen Luxemburg in Metz einen Treffer, bereitete die anderen beiden vor und stellte die Defensive des Gegners mit seinem Tempo immer wieder vor Probleme.

Erst legte Mbappé die Führung durch den Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (43.) mit einem sehenswerten Dribbling auf, dann überließ er dem Ex-Bielefelder Jonathan Clauss (70.) den Ball bei dessen Distanzschuss, ehe Mbappé aus kurzer Distanz zum Endstand traf (85.). Vor der Pause stand in der Auswahl von Nationaltrainer Didier Deschamps auch Abwehrspieler Dayot Upamecano (Bayern München) auf dem Feld.

Frankreich zählt zu den Top-Favoriten bei der EURO und peilt den dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 an. Ihren letzten Test absolvieren die Franzosen am Sonntag (09.06.2024) gegen Kanada in Bordeaux. Bei der EM geht es dann zum Start am 17. Juni in Düsseldorf gegen Österreich, weitere Gegner in der Gruppe D sind die Niederlande (21. Juni in Leipzig) und Polen (25. Juni in Dortmund).

Eriksen schießt Dänemark zum Sieg gegen Schweden

Mittelfeldspieler Christian Eriksen hat der dänischen Nationalmannschaft im vorletzten Testspiel vor der Fußball-EM gegen Schweden einen Sieg beschert. Am Mittwochabend (05.06.2024) sorgte ein schöner Schlenzer des 32-Jährigen von Manchester United in der 86. Minute für den 2:1 (1:1)-Erfolg.

Der frühere Bayern-Profi Pierre Emile Hojbjerg hatte die Hausherren in Kopenhagen nach nur einer Minute und achtzehn Sekunden in Führung gebracht. Der 28-Jährige kam als Erster an eine Ecke von Eriksen. Doch Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak glich nur kurz darauf aus. Die Dänen zeigten offensiv eine ansprechende Leistung, aber defensiv auch einige Lücken.

Haaland gelingt Dreierpack gegen Kosovo

Das letzte Testspiel der Mannschaft des früheren Mainz-Trainers Kasper Hjulmand steht am Samstag gegen Norwegen an. Superstar Erling Haaland gelang beim Testspiel der Norweger am Mittwoch gegen den Kosovo (3:0) ein Hattrick.

Die Dänen treffen bei der EM in Gruppe C am 16. Juni in Stuttgart auf Slowenien. Dann folgen Spiele gegen Mitfavorit England (20. Juni in Frankfurt) und Serbien (25. Juni in München). Schweden und Norwegen haben sich nicht für das Turnier qualifiziert.