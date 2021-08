Montag, 10.57 Uhr: Lukebakio stürmt von nun an in Wolfsburg

Dodi Lukebakio wechselt von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg. Der Tabellenführer leiht den Flügelstürmer für ein Jahr aus. "Der VfL Wolfsburg ist ein großes Team in Deutschland und hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt", sagte der Lukebakio laut Vereinsmitteilung der Wolfsburger. "Ich glaube, dass ich sehr gut in die Mannschaft passe und hier meine Fähigkeiten optimal einbringen kann."

Montag, 10.52 Uhr: VfB Stuttgart verpflichtet Marmoush

Der VfB Stuttgart hat Omar Marmoush vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zu den Schwaben. In der vergangenen Rückrunde war der Ägypter an Zweitligist FC St. Pauli ausgeliehen. Für die Wolfsburger Profimannschaft bestritt er bislang acht Spiele in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal und zwei in der Qualifikation zur Europa League.

Montag, 10.47 Uhr: Werder will mit Friedl weitermachen

Wie Kostic in Frankfurt versuchte auch Marco Friedl bei Werder Bremen, sich einen Transfer zu erstreiken. Für das Zweitligaspiel gegen Hansa Rostock meldete er sich zuvor ab, weil er nach Union Berlin wechseln möchte. "Die Entscheidung, die da getroffen wurde, war keine gute Entscheidung. Da ist er nicht gut beraten", sagte Werder-Trainer Markus Anfang.

Sportchef Frank Baumann kündigte eine Strafe für Friedl an, betonte jedoch auch, dass der Verein den Spieler nach wie vor behalten wolle. "Das ist auch weiterhin unser Ziel – trotz dieser Geschichte", so Baumann. Vor einigen Wochen hatte schon Josh Sargent das Pokalspiel beim VfL Osnabrück bestreikt und wechselte wenig später zum Premier-League-Klub Norwich City.

Montag, 10.42 Uhr: Hinterseer wird offenbar Ducksch-Nachfolger

Nachdem Wechsel von Marvin Ducksch zu Werder Bremen hat Hannover 96 offenbar einen neuen Stürmer gefunden. Lukas Hinterseer wird laut "Bild" nach Deutschland zurückkehren und beim Zweitligisten einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Der ehemalige Bochum- und HSV-Angreifer kommt von koreanischen Klub Ulsan Gyundai und soll 300.000 Euro Ablöse kosten.

Montag, 10.21 Uhr: Dortmund und Callum Hudson-Odoi?

Jahrelang hatte sich der FC Bayern auch um Callum Hudson-Odoi bemüht, es aber nicht geschafft, ihn vom FC Chelsea loszueisen. Nun soll Borussia Dortmund versuchen, ihn zu verpflichten, eine Ausleihe soll im Raum stehen. Laut "Sky" kann sich Hudson-Odoi sehr gut vorstellen, zum BVB zu wechseln. Bei Chelsea soll man sich jedoch noch nicht einig darüber sein, ob man den Spieler gehen lassen möchte.

Montag, 10.18 Uhr: Sabitzer vor Transfer zum FC Bayern

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Marcel Sabitzer zum FC Bayern München wechseln. Der Kapitän von RB Leipzig soll 16 Millionen Euro kosten und der Wunschspieler von Julian Nagelsmann, der im Sommer von den Sachsen zum Rekordmeister gewechselt ist, gewesen sein. Wahrscheinlich werde der Transfer aber erst morgen verkündet, heißt es.

Montag, 10.14 Uhr: Kostic will zu Lazio Rom wechseln

Filip Kostic stand am vergangenen Wochenende beim Spiel von Eintracht Frankfurt bei Arminia Bielefeld nicht zur Verfügung. Der serbische Nationalspieler bestreikte sowohl diese Partie als auch zuvor das Training, weil er zu Lazio Rom wechseln möchte. "Ich war negativ überrascht von seinem Verhalten. Alles was in den vergangenen Monaten passiert ist, war nicht gut für den Klub. Das war jetzt der Tropfen zu viel für das Fass Eintracht", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner.

Die Römer sollen bisher lediglich zehn Millionen Euro geboten haben, deutlich zu wenig für Frankfurts Verantwortliche. Die sollen laut "Bild" mindestens 15 Millionen Euro plus Nachzahlungen fordern.

Montag, 10.05 Uhr: Fassnacht-Wechsel zu Werder geplatzt

Die Transferbemühungen von Werder Bremen um Christian Fassnacht waren offenbar nicht erfolgreich. Christoph Spycher, der Sportchef der Young Boys Bern, will den Schweizer Nationalspieler nicht so kurz vor dem Ende des Transferfensters abgeben, weil keine Zeit bleibt, für Ersatz zu sorgen.

"Wir werden nie einen Transfer machen kurz vor Schluss, wenn dadurch unsere Perspektiven gefährdet sind", sagte Spycher am Sonntagabend. Werder und Fassnacht sollen sich bereits einig gewesen sein, es standen noch die Verhandlungen über die Ablösesumme aus.

Montag, 09.58 Uhr: Kommt ein Mega-Angebot für Haaland bei einem Mbappé-Transfer?

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich Paris St. Germain darum bemühen, Erling Haaland kurzfristig zu verpflichten, wenn Mbappé nach Madrid wechseln sollte. Die Dortmund-Verantwortlichen um Michael Zorc haben erneut betont, dass für sie ein Transfer nicht infrage käme. Die Frage ist aber, ob ein Angebot in den Sphären von 185 Millionen, die bereits seit Wochen für den Norweger im Raum stehen, etwas an dieser Einstellung ändern würde.

Montag, 09.53 Uhr: Zahlt Real Madrid den PSG-Preis für Mbappé?

Bisher bezahlte Manchester City für Jack Grealish (für etwa 120 Millionen von Aston Villa verpflichtet) die höchste Ablöse des Sommers. Es ist aber recht wahrscheinlich, dass Kylian Mbappé noch der Rekordtransfer dieses Transferfensters wird. Paris St. Germain hat bereits klargestellt, dass der Klub dem Stürmer, der unbedingt zu den Königlichen wechseln möchte, keine Steine in den Weg legen würden, wenn Real die Forderungen erfüllt.

Das erste Angebot über 160 Millionen Euro wurde abgelehnt, jetzt sollen die Madrilenen 180 Millionen Euro bieten. Es gilt als recht wahrscheinlich, dass der Mbappé-Deal noch über die Bühne geht.

