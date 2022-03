In Unternehmer Egidius Braun, von 1992 bis 2001 Chef des größten Sporteinzelverbandes der Welt, verliert der DFB eine seiner herausragenden Persönlichkeiten in der 122-jährigen Verbandsgeschichte. Besonders die soziale Verantwortung des Fußballs lag Braun am Herzen. " Fußball ist mehr als ein 1:0 " war sein Motto.

DFB-Stiftung Egidius Braun trägt seinen Namen