Titelkämpfe in Europa Kopf-an-Kopf-Rennen in Europas Fußball-Ligen Stand: 25.04.2023 07:24 Uhr

Italien, Spanien, Schottland - hier sind die nationalen Fußballtitel schon so gut wie vergeben. Aber in vielen Ligen ist das Meisterschaftsrennen noch so spannend wie in der Bundesliga.

Der SSC Neapel hat 17 Punkte Vorsprung vor Lazio Rom und könnte den Meisterschaftsgewinn noch im April perfekt machen. Der FC Barcelona liegt gegenüber Real Madrid ebenso deutlich vorn wie der schottische Rekordmeister Celtic Glasgow gegenüber der Konkurrenz. Auch in der Schweiz sehen die Young Boys Bern wie die sicheren Champions aus (19 Pkt. Vorsprung).

England - Premier League

Der FC Arsenal hat als Tabellenführer in der englischen Premier League Manchester City im Nacken. Fünf Punkte trennen die beiden Klubs. Hinter City rangieren punktgleich Newcastle und Manchester United mit jeweils elf Zählern Rückstand und machen sich große Hoffnungen auf die Teilnahme an der Champions League.

Tottenham, Aston Villa und auch der FC Liverpool können sich noch Hoffnungen auf Platz 5 machen, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde.

Spanien - La Liga

Der FC Barcelona liegt elf Punkte vor Real. Dahinter folgen Atletico Madrid und Real Sociedad San Sebastian auf den Champions-League-Plätzen. Für die Basken wäre die Teilnahme an der Königsklasse ein Riesenerfolg.

Frankreich und Niederlande

In der französischen Ligue 1 sieht alles nach einem weiteren Titel für Paris Saint Germain aus. Acht Punkte führt man an der Seine vor Olympique Marseille und dem RC Lens. Komfortabel. Ähnliches gilt auch für Eredivisie in den Niederlanden. Dort hat Feyernoord Rotterdam ebenso acht Zähler Abstand auf PSV Eindhoven, das große Ajax Amsterdam muss sich derzeit mit Platz drei begnügen und müsste, falls das am Ende auch noch so sein würde, in die Qualifikation zur Europa Conference League. Aber AZ Alkmaar lauert nur zwei Zähler hinter Ajax.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Griechenland und Tschechien

Große Namen tummeln sich auch an der Tabellenspitze in Griechenland. Dort sind es die Hauptstadtklubs AEK und Panathinaikos, die den Titel unter sich ausmachen. Die Athener haben neun bzw. zwölf Punkte Vorsprung auf zwei weitere berühmte griechische Vereine: Olympiakos Piräus und PAOK Saloniki. Der Meister startet in der Qualifikation zur Champions League.

Das ist in Österreich anders. RB Salzburg ist als Tabellenführer drauf und dran, den nächsten nationalen Titel einzufahren und dürfte dann direkt in der Königsklasse starten. Und auch der Zweite, aktuell Sturm Graz, dürfte sich als Qualifikant Hoffnungen auf die große europäische Bühne machen.

In der "1. Fotbalová Liga" in Tschechien sind es ebenfalls die Hauptstadt-Klubs, die die Hände am Meistertitel haben. Slavia Prag hat das deutlich bessere Torverhältnisse als das punktgleiche Sparta Prag. Allerdings fällt in Tschechien die Titelentscheidung ebenso in Playoffs, wie in Belgien oder Dänemark.

Roger Schmidt in Portugal mit Titelambitionen

Nach dem Aus in der Champions League könnte es allerdings für den deutschen Trainer Roger Schmidt in Portugal noch mit der Meisterschaft klappen. Benfica Lissabon liegt vier Punkte vor dem FC Porto an der Spitze, der kleine Verein Sporting Braga darf sich als Tabellendritter aber große Hoffnungen auf die Qualifikation für die Champions League machen: Verfolger Sporting Lissabon liegt neun Zähler zurück.