29. Spieltag in der Bundesliga So läuft die Sportschau am Samstag Stand: 21.04.2023 19:52 Uhr

In dieser Reihenfolge sind die Berichte in der Sportschau am Samstag ab 18 Uhr im Ersten geplant.

Bundesliga der Frauen | 18. Spieltag Spiel Kommentar Bayern München - SC Freiburg Florian Eckl

3. Liga | 33. Spieltag Spiel Kommentar SV Elversberg - Erzgebirge Aue Marc Drumm MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden Torsten Winkler Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim Torsten Püschel Vorstellung Tor des Monats

2. Bundesliga | 29. Spieltag Spiel Kommentar 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf Lukas Schönmüller Arminia Bielefeld - Hannover 96 Jürgen Bergener Hansa Rostock - SpVgg Greuther Fürth Jan Neumann

Bundesliga | 29. Spieltag Spiel Kommentar Rückblick: FC Augsburg - VfB Stuttgart Bernd Schmelzer VfL Bochum - VfL Wolfsburg Benedikt Brinsa TSG Hoffenheim - 1. FC Köln Christina Graf Hertha BSC - Werder Bremen Eik Galley Auflösung Tor des Monats 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Tom Bartels