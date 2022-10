Serie A SSC Neapel bleibt Spitzenreiter Stand: 01.10.2022 22:48 Uhr

Der SSC Neapel hat in der italienischen Serie A die Tabellenführung verteidigt. Inter Mailand dagegen verliert immer weiter an Boden.

Das Team des Fußball-Nationalspielers Robin Gosens unterlag am Samstag (01.10.2022) gegen die AS Rom 1:2 (1:1). Federico Dimarco (30.) hatte die Lombarden in Führung geschossen, der Argentinier Paulo Dybala (39.) glich für den Hauptstadtklub aus. Der Engländer Chris Smalling (75.) traf zum Siegtor für Rom. Gosens saß zunächst nur auf der Ersatzbank und wurde in der 81. Minute eingewechselt.

Mit zwölf Punkten hat Inter schon acht Zähler Rückstand auf Tabellenführer SSC Neapel, der am Samstag 3:1 (3:0) gegen den FC Turin gewann.

AC Mailand siegt in Empoli

Inters Stadtrivale AC Mailand machte es besser und feierte in Empoli einen 2:1-Sieg. Ante Rebić brachte das Team in der 79. Minute in Führung, Nedim Bajrami glich in der Nachspielzeit für Empoli aus. Doch am Ende hatte Milan durch die späten Treffer von Fodé Ballo-Touré und Rafael Leão das bessere Ende für sich. Mit 17 Punkten liegt der Meister jetzt auf Platz drei der Tabelle.