Fußball in der Serie A Juventus feiert Sieg gegen Milan, Neapel jubelt im Topspiel Stand: 18.01.2025 22:50 Uhr

Juventus Turin bleibt in der Serie A nach einem 2:0-Sieg gegen AC Mailand ungeschlagen und SSC Neapel auch nach dem Spitzenspiel bei Atalanta Bergamo Tabellenführer.

In einem turbulenten Spitzenspiel sorgte Romelu Lukaku in der 78. Minute für den 3:2 (2:1)-Sieg des Meisters von 2023. Neapel belegt damit weiter mit sechs Punkten Vorsprung auf Inter Mailand Rang eins, die "Nerrazurri" haben allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen. Dahinter ist Bergamo weiter Dritter.

Juve revanchiert sich gegen Milan

Der italienische Rekordmeister Juventus sprang durch den achten Saisonsieg bei allerdings 13 Unentschieden zumindest bis Sonntag auf den vierten Rang, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Samuel Mbangula (59.) und Timothy Weah (64.) trafen. Am 3. Januar hatte Juve gegen Milan noch an gleicher Stelle mit 1:2 verloren - allerdings im Pokal.

Roma gewinnt mit Hummels in der Startelf

AS Rom hatte bereits am Freitagabend im Heimspiel gegen CFC Genua einen 3:1-Heimsieg vorgelegt. Mats Hummels stand dabei zum fünften Mal in Folge in der Startelf, keines der fünf Spiele für Roma ging verloren.

Roms Mats Hummels in Aktion

Artem Dowbyk (25.) und Stephan El Shaarawy (60.) trafen für Rom, hinzu kam ein Eigentor von Nicola Leali (73.). Patrizio Masini (33.) erzielte den schnellen Ausgleich. Mit 27 Punkten sprang die Roma in die obere Tabellenhälfte.