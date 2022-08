Supercup gegen Frankfurt Real Madrids wohldosierte Transferpolitik Stand: 09.08.2022 16:34 Uhr

Mit gerade mal zwei neuen Spielern startet Frankfurts Supercup-Gegner Real Madrid in die neue Saison. Doch die wohlüberlegten Transfers werden die "Königlichen" noch stärker machen.

Glaubt man der Statistik, dann hat Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt im Supercup gegen Champions-League-Sieger Real Madrid am Mittwoch (10.08.2022) in Helsinki nicht den Hauch einer Chance.

Denn wenn der deutsche Ex-Weltmeister Toni Kroos, Kroatiens Luka Modric und der Brasilianer Casemiro gemeinsam in ein Endspiel starten, dann gewinnen die "Königlichen" auch. Das war bisher in acht Finals schon so. Madrids Trainer Carlo Ancelotti taufte das seit bald einem Jahrzehnt dominierende Trio im Mittelfeldzentrum jüngst "das Bermuda-Dreieck". Und im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt wird er wohl auch diesmal wieder alle drei aufstellen.

Benzema muss es wieder richten

Überhaupt hat sich bei Real vor dem Start der spanischen Liga im Kader wenig getan - ganz im Gegensatz zum Erzrivalen FC Barcelona. Die Verpflichtung von Kilian Mbappé ist gescheitert, so müssen im Sturm Karim Benzema und Vinicius Junior die Dinge wieder richten. Was sie ja auch immer gut getan haben. Im vergangenen Jahr waren sie eines der gefürchteten Angriffsduos Europas. Allein Benzema hat in der Champions League 15 Tore gemacht und wurde zum besten Spieler der Saison gewählt. Dritte Kraft im Sturm ist der junge Rodrygo, der es kaum erwarten kann, dort einen festen Platz zu ergattern.

Nur zwei Zugänge

Was Real Madrid auf dem Transfermarkt getan hat, nennt man wohl punktuell verstärken. "Königstransfer" ist der französische Nationalspieler Aurélien Tchouaméni. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von der AS Monaco und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme gab der Verein zwar nicht bekannt, Experten gehen aber von 80 Millionen Euro aus - zuzüglich erfolgsabhängiger Boni in Höhe von bis zu 20 Millionen. Tchouaméni ist einer, der dann auf Dauer im Mittelfeld die Fäden ziehen soll, so wie Kroos, Modric und Casemiro das tun.

Investition in die Zukunft

Gemeinsam mit dem 19-jährigen Eduardo Camavinga gilt er als Duo für die Zukunft. Natürlich könnten sie heute schon Spiele gewinnen. Trainer Ancelotti versteht es wie kaum ein anderer, bei Real die jungen Spieler an der Seite der älteren Akteure zu Stars zu formen. Das alles managt er mit seiner altbekannten Bärenruhe. Für Kroos und Co. ist das perfekt, denn sie können sich ab und an ihre Ruhepausen in einer langen Saison gönnen.

Rüdiger stabilisiert die Abwehr

Für die Abwehr kam Antonio Rüdiger vom FC Chelsea. Der deutsche Nationalspieler wechselte ablösefrei aus London und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. "Zu uns kommt einer der weltweit besten Verteidiger, der in jedem Spiel seine Seele geben wird, um die Geschichte des Klubs noch großartiger zu machen", sagte Real-Präsident Florentino Pérez.

Antonio Rüdiger

Unspektakuläre Vorbereitung

Die Vorbereitung bei Real lief wie so oft unspektakulär. Drei Testspiele gab es - gegen den FC Barcelona (0:1), den Club America aus Mexiko (2:2) und Juventus Turin (2:0). Für die Eintracht spricht allenfalls, dass die Madrilenen noch kein Pflichtspiel in den Knochen haben.

Vinicius Junior hat allerdings angekündigt, den Supercup sehr ernst zu nehmen. "Wir werden alles tun, um den ersten Titel der Saison zu gewinnen", sagte der Stürmer, der Madrid im Finale der Champions League gegen Jürgen Klopps FC Liverpool zum Sieg geschossen hatte.